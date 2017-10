VIDEO: Dragić: Vrnite košarko nazaj otrokom, da lahko sledijo svojim sanjam! Sramota!

Obenem je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec zapisal, da z generalnim sekretarjem Rašem Nesterovićem ponujata odstop in da naj na korespondenčni seji takoj glasujejo o tem, ali se ju razreši. "Mislim, da je takšna rešitev najboljša za vse, ki si želijo slovensko košarko zopet vrniti v preteklost. Predlog podajava, ker ocenjujeva, da je takšnih že večina, in da nima smisla vztrajati proti temu. Dobro veste, kakšna sva, spremenila se ne bova, zato je boljše, da najdete za vodenje KZS ljudi po svoji meri. Verjameva, da vam to ne bo težko. O predlogu glasujte čimprej, da se zadeve zaključijo," je med drugim zapisal Erjavec.

Zapletlo se je na relaciji košarkarski sodniki - klubi - Košarkarska zveza Slovenije, gre za zmanjševanje stroškov pri plačilih kilometrine sodnikom, zaradi česar so se sodniki odločili za stavko.

Spor med sodniki in KZS je po mnenju poznavalcev posledica tudi dejstva, da je vodstvo KZS, ki je z zmago na EP v košarki doseglo zgodovinski uspeh za Slovenijo, pretrgalo vezi z nekaterimi posamezniki, ki so slovensko košarko obvladovali dolgo časa, rezultatov pa v njihovem času ni bilo. In ti posamezniki naj bi bili 'režiserji' zadnjega upora košarkarskih sodnikov. Ker Erjavec in Nesterović menita, da je upor sodnikov uperjen proti njima osebno, sta se odločila, da temu naredita konec.

Razmere razjezile tudi Dragića

Ostro se je na aktualno dogajanje odzval prvi zvezdnik naše reprezentance Goran Dragić: ''Košarka se gleda in igra zaradi igralcev, ne pa zaradi sodnikov! Vrnite košarko nazaj otrokom, da lahko sledijo svojim sanjam! Sramota!''

Matej Erjavec in Radoslav Nesterović sta se podpisala pod največji uspeh v zgodovini slovenskega kolektivnega športa. (Foto: 24ur.com)

"Osebne zamere proti nama z Rašem so očitno precej večje od dejanskega problema, ki vlada med košarkarskimi klubi in sodniki. KZS se od samega začetka omenjene problematike zavzema za konstruktiven dialog med sprtima stranema, mi pa smo le posrednik v celotni zadevi. vendar tudi posrednik se mora včasih umakniti," je med drugim Sanji Modrić v ekskluzivnem pogovoru za POP TV zaupal predsednik zveze Matej Erjavec, ki si obenem želi preveriti, ali z generalnim sekretarjem Rašem Nesterovićem sploh še uživata kakršnokoli zaupanje predstavnikov klubov in sodnikov.

Zaradi stavke sodnikov se posledično ta konec tedna ne bo začelo domače prvenstvo, brez tekem pa so ostali tudi igralci v mlajših kategorijah. Erjavec in Nesterović se s sodniki nista uspela pravočasno dogovoriti za sodelovanje in prilagoditev stroškov, zato sta danes ponudila svoj odstop.

"To bo zelo kmalu vidno in znano. Če vsi skupaj menijo, da bo KZS delovala bolje z novimi ljudmi v vodstvu, imajo dovolj vzvodov, da to udejanjijo v praksi," je še dodal prvi mož KZS. Modrićeva pa je dobila odziv tudi od strokovnega komentatorja z minulega evropskega prvenstva Saše Dončića, ki meni, da bi slovenska košarka ogromno izgubila z odhodom uspešnega dvojca Erjavec - Nesterović. "To bi bil največji absurd. Osebi, ki imata ogromno zaslug za letošnjo reprezentančno pravljico, ne bi smeli odstopiti. Verjamem, da bi se klubi in sodniki brez večjih težav morali dogovoriti o nadaljnjih postopkih glede sodniških taks, ki pa so po mojem mnenju le 'maska' za nekatere druge zadeve, ki se dogajajo v zakulisju," je poudaril trener ljubljanske Ilirije Saša Dončić.





Matej Erjavec in Igor Kokoškov (Foto: Damjan Žibert)

Predsednik Erjavec je še poudaril, da odgovora na oba predloga - se pravi vrnitev višine potnih stroškov ter zaupnico, ki jo je naslovil na predstavnike Združenja klubov - pričakuje v nekaj dneh, saj ga že v ponedeljek čakajo nove zadolžitve. Hkrati poudarja, da Košarkarska zveza Slovenije ni problem, ampak je del rešitve. "Mi smo samo posrednik v pogajanjih. Trenutno se o stavki sodnikov med seboj usklajujejo klubi ter sodniki. Navsezadnje klubi plačujejo sodnike in oni naj odločijo, koliko jim bodo plačali v prihodnje."

KZS je s predstavniki združenj klubov 2., 3. in 4. SKL ter Združenja ženskih klubov sprejela stališče, da so klubi pripravljeni sami poiskati kandidate za sojenje srečanj mlajših starostnih kategorij (U15 in U13 za fante in dekleta). Za kandidate bo KZS organizirala seminarje za pridobitev naziva sodnik.

V tem je tudi srž spora, saj je KZS lani decembra na predlog klubov sprožila akcijo, kako klubom omogočiti nižje plačilo stroškov, hkrati pa še vedno zagotoviti dobro in pošteno plačano sojenje. Prvi krog v elitni ligi Nova KBM ter 1. ženski SKL, 2. SKL in 3. SKL je tako odložen za nedoločen čas. "Če bo Združenje klubov in Društvo košarkarskih sodnikov sprejelo najin predlog o vrnitvi kilometrine na prejšnje stanje in nama hkrati izglasovalo zaupnico, se lahko državno prvenstvo začne v nekaj urah. Po drugi strani pa se lahko spor še zavleče in pripelje do uničenja celotnega sistema. Najprej sodniškega, nato klubskega, reprezentančnega in na koncu celotne slovenske košarke," je dodal Erjavec.