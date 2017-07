Erazem Lorbek pod vodstvom Kokoškova na priprave na Eurobasket 2017

Igor Kokoškov (Foto: Aljoša Kravanja)

Erazem Lorbek je devetnajsti košarkar, ki se bo udeležil priprav slovenske članske reprezentance na prihajajoče evropsko prvenstvo. Košarkar, ki je bil na EuroBasketu leta 2009 izbran v najboljšo peterko prvenstva, se bo reprezentanci pridružil že na jutrišnjem zboru, zvečer pa bo pod taktirko selektorja Igorja Kokoškova opravil prvi trening, so sporočili iz KZS. Triintridesetletni Lorbek je bil do sezone 2013/2014 član španske Barcelone, nato pa zaradi poškodbe izpustili naslednje tri sezone. Del lanskega poletja je preživel onstran Atlantika, kjer se je preizkusili pri ekipi San Antonio Spurs, v decembru 2016 pa je bil Lorbek nekaj dni soigralec Klemena Prepeliča pri Limogesu.

"Erazem Lorbek je legenda slovenske košarke. Kot osebo in košarkarja ga zelo cenim. Z njim sodelujemo že dva meseca, zato smo se odločili, da se pridruži reprezentanci in preizkusi svojo pripravljenost. Na Erazma ne polagamo nobenih pritiskov. Naša želja je, da se s pomočjo reprezentančnih priprav vrne na čim višji nivo ter da s svojim znanjem in izkušnjami pomaga preostalim košarkarjem," pravi Kokoškov.

Erazem Lorbek (Foto: Damjan Žibert)

"Po daljšem časovnem obdobju se ponovno vračam na reprezentančne priprave. Veselim se ponovnega snidenja s soigralci ter povratka na košarkarski parket. Moja želja je, da se poskušam kar se da dobro pripraviti, dvigniti nivo svoje igre ter si izboriti mesto med dvanajsterico, ki bo ob koncu meseca avgusta odpotovala na evropsko prvenstvo," pa je povedal Lorbek. Slovenska košarkarska reprezentanca v sredo začenja s pripravami na EuroBasket 2017. S pripravami bo začelo 17 košarkarjev, Žan Mark Šiško se bo izbrani vrsti priključil po zaključku evropskega prvenstva za košarkarje do 20 let, Goran Dragić pa 1. avgusta. Slovence prva pripravljalna tekma čaka 30. julija v Rogaški Slatini proti univerzitetni reprezentanci Rusije. Slovenija bo v pripravljalnem obdobju odigrala devet tekem, štiri pred domačimi gledalci, štiri na tujem (Hrvaška in Izrael), zadnja tekma v Stožicah pa bo zaprtega tipa.