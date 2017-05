Erkić: 'Ekipni duh bo na EP naš najmočnejši adut'

Maja Erkić (Foto: KZS)

Z reprezentančnima kolegicama Sandro Piršić in Evo Lisec si je Maja Erkić v minuli sezoni delila tudi klubsko garderobo pri madžarskem podprvaku Szekszardu. 32-letna Celjanka priznava, da je bila uvrstitev v finale prijetno presenečenje za tamkajšnjo športno javnost, a glede na igre na parketu povsem zaslužena. "Klubski uspeh je vplival na našo samozavest, saj smo dobre volje prišle na reprezentančni zbor, kjer v zadnjem obdobju vlada izjemno vzdušje. Vodstvo kluba se je pred pričetkom sezone potihoma spogledovalo z uvrstitvijo med štiri najboljše ekipe, na koncu pa smo z odličnimi igrami na parketu vse skupaj še nadgradile. S tem smo si zagotovile vsaj uvrstitev v Fiba cup, mogoče pa je tudi igranje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Evroligi. Vse bo znano v naslednjih 10 dneh," nam je v telefonskem pogovoru zaupala Maja Erkić, ki se v vlogi vodje počuti kot 'riba v vodi'.

"Po toliko letih igranja v tujini in reprezentanci sem prišla do te ravni, da lahko bogate izkušnje prenašam na mlajše igralke tako v klubu kakor tudi v reprezentanci. Pravi užitek je igrati v kolektivu polnem odličnih mladih igralk, ki so motivirane, željne učenja in dokazovanja. Prav zaradi naštetih razlogov se je rezultatska krivulja naše reprezentančne košarke močno obrnila navzgor, kar pa ni zgolj posledica neverjetne, pozitivne energije v ekipi, temveč tudi nesporne posamične kakovosti. Dolgoletno načrtno delo nas je pripeljalo do tega položaja, da komaj čakamo začetek evropskega prvenstva," se svojega krstnega nastopa na velikem tekmovanju veseli nekdanja članica Athlete Celja.





Slovenske košarkarice so se ob začetku priprav lotile malce drugačnega fotografiranja. (Foto: Damjan Žibert)

Varovanke Damirja Grgića se kljub dejstvu, da bodo v skupinskem delu EP nastopile v zelo zahtevni skupini C (Srbija, Francija, Grčija), zavedajo svoje kakovosti in upajo, da se jim bo ponudila priložnost za presenečenje. "Ni potrebno izgubljati odvečnih besed o naših tekmicah, saj gre za zelo izkušene in izjemno kakovostne reprezentance. Srbkinje so aktualne evropske prvakinje, Francozinje so že vrsto let v vrhu evropske in svetovne košarke, medtem ko Grkinje že po svoji naravi igrajo nepopustljivo do konca. Toda tudi Slovenija ima svoje adute, ki jih bomo skušale unovčiti v vsakem trenutku. Do začetka EP je ostalo še nekaj časa, do tedaj pa verjamem, da bomo uspele dvigniti raven pripravljenosti do najvišje možne točke," slovenskim tekmicam na EP sporoča slovenska kapetanka, ki o konkretnih napovedih ni želela posebej razpredati. "To je naše prvo veliko tekmovanje. Pritisk bo prav tako prisoten, čeprav glede na trenuten položaj in razmerje moči med reprezentancami v naši skupini C kotiramo najnižje, sem prepričana, da bomo znale zagrabiti vsako najmanjšo priložnost, ki se nam bo ponudila. Naša največja prednost je ekipna igra, med nami vlada neverjetna enotnost, zato bomo še kako nevarne za vsakega nasprotnika," je v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.com zaključila izkušena košarkarica.