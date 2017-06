Slovenske košarkarice v skupini 'smrti' pred novim izzivom

Slovenska ženska reprezentanca je podobno kot pred leti na primer slovenski hokejisti na olimpijskih igrah v Sočiju pravi mali čudež. Tedaj se je športni svet čudil risom, ki so prišli do sedmega mesta, čeprav imamo v Sloveniji manj pokritih ledenih ploskev kot prstov na dveh rokah in vsega kakšnih 200 registriranih hokejistov, tokrat so prijetno presenečenje dosežki reprezentance pod vodstvom selektorja Damirja Grgića.

V Sloveniji je nekaj manj kot 30 klubov, ki imajo tudi ženske pogone, v ženski ligi nastopa vsega devet ekip, skupno pa v njej 160 igralk. V to številko so vključene tudi igralke do 18 ter 16 let, ki imajo prav zaradi pomanjkanja konkurence pravico nastopa v edini ženski ligi v Sloveniji.

Slovenske košarkarice bodo otvoritveno tekmo evropskega prvenstva v proti Franciji odigrale v petek ob 20. uri. Že dan pozneje jih ob 17.40 čaka obračun z grško reprezentanco, v ponedeljek ob 14.40 pa še dvoboj z aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami. Vse tekme slovenske izbrane vrste si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

"Primerjave z ostalimi evropskimi državami so prav smešne. Na primer Italija, ki sploh ne sodi med najbolj razvite države v ženski košarki, ima dve drugi ligi s po 12 ekipami, da o Španiji, Franciji, Turčiji ali Rusiji sploh ne govorimo. Najboljši klubi v teh državah imajo toliko igralk kot celotna Slovenija," pravi direktorica slovenske reprezentance Alenka Škreblin.

Slovenske košarkarice so se izkazale v kvalifikacijah in si zagotovile mesto na evropskem prvenstvu, ki bo v prihodnjih dneh potekalo na Češkem. Slovenke bodo prvo od treh tekem v predtekmovalni skupini C odigrale v petek zvečer proti Francozinjam, ki se lahko pohvalijo s srebrnim odličjem z zadnjih dveh prvenstev, bile so tudi polfinaliste zadnjih OI. V skupini sta še reprezentanci Grčije in Srbije.

Z Grkinjami se bodo varovanke selektorja Damirja Grgića pomerile v soboto, po dnevu premora pa v ponedeljek na sporedu še dvoboj z aktualnimi evropskimi prvakinjami. Srbkinje so namreč osvojile zlato na zadnjem EP leta 2015, Francozinje so bile druge.Slovenija bo v predtekmovanju evropskega prvenstva v Pragi nastopila v izjemno močni skupini.

"Naša največja želja je, da bi ostali tudi po evropskem prvenstvu skromni, ne glede na to, kakšen rezultat bomo dosegli. Skromnost in notranja želja po dokazovanju sta nas popeljali na veliko tekmovanje. V ekipi vlada zelo dobro vzdušje, ne obremenjujemo se z rezultatom, saj na velikem tekmovanju nastopamo prvič. Prvič se bomo srečali s takimi tekmicami in takšnim vzdušjem. Igramo v skupini "smrti", kar je razvidno tudi po rezultatih na pripravljalnih tekmah naših nasprotnic. Prepričan sem, da se bomo na vsaki tekmi metali na zobe in pokazali slovenski košarkarski javnosti, da si Slovenija zasluži mesto na evropskem prvenstvu. Poskušali bomo razveseliti naše navijače tako v Pragi kot doma," je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal selektor Grgić.

Na EP bo nastopalo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Iz skupinskega dela v izločilne boje četrtfinala direktno napreduje le prvouvrščena ekipa, druga in tretja pa se bosta za preboj med osem najboljših ekip pomerili v dodatni tekmi z drugo oziroma tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D. Slovenke morajo premagati eno od tekmic, da dobijo možnost za nadaljevanje eurobasketa, saj le zadnja reprezentanca v skupini zaključi z nastopi že po prvem delu tekmovanja.

O medaljah na Češkem bodo verjetno odločale reprezentance, ki že vrsto let krojijo svetovni in evropski vrh. Poleg Američank, ki so nesporne vladarice ženske košarke, so to Španke, srebrne z olimpijskih iger 2016 in svetovnega prvenstva 2014, ter Srbkinje in Francozinje, ki so tudi v Riu de Janeiru igrale v polfinalu. V širši krog favoritinj nato sodijo še Čehinje, Rusinje, Turkinje in Ukrajinke. Slovenija je na stavnicah presenetljivo visoko; uvrščena je na 9. mesto.

Seznam slovenske reprezentance:

Nika Barić, Maja Erkić, Sandra Piršič, Tina Trebec, Eva Lisec, Živa Zdolšek, Annamaria Prezelj, Tina Jakovina, Shante Marie Evans, Larisa Ocvirk, Teja Oblak, Rebeka Abramovič;