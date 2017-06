Evans: Medalja? To so sanje, a tako prepotentne le nismo

Iz dneva v dan navdušujejo s svojo profesionalno držo in skromnostjo, ki bosta ob že pregovorno izjemnem vzdušju v ekipi med glavnimi aduti naše ženske košarkarske izbrane vrste na bližajočem se evropskem prvenstvu v češki prestolnici. 16. junija se bo začelo zares, do takrat pa bo selektor Damir Grgić s sodelavci storil vse, da bodo Nika Barić, Maja Erkić in druščina prvenstvo stare celine pričakale v optimalni formi. Med novimi obrazi, ki jih je 38-letni trboveljski strateg priključil reprezentanci, je tudi 186 centimetrov visoka ameriška košarkarica Shante Marie Evans.





Shante Marie Evans bo eno močnejših orožij slovenske ženske košarkarske izbrane vrste na bližajočem se evropskem prvenstvu na Češkem. (Foto: KZS)

Skromna 25-letnica verjame, da bi s soigralkami lahko prekrižala račune marsikateremu favoritu, toda najprej bo potrebno skočiti in šele potem reči hop. "Zame je sodelovanje v slovenski reprezentanci nekaj posebnega. Vse skupaj se je tako hitro odvijalo, da še danes komaj verjamem, da bom z dekleti kmalu zaigrala na evropskem prvenstvu," nam je uvodoma vzhičeno dejala Američanka, ki bo s svojo fizično močjo eno glavnih slovenskih orožij pod obročema.





Slovenske košarkarice bodo pred odhodom v Prago odigrale še zadnji dve prijateljski preizkušnji v Podgorici proti reprezentanci Črne Gore.

S košarko se je začela ukvarjati v rodni Philadelphii pri rosnih 7 letih, nato je šla njena športna pot le še navzgor. "Prihod v Bolgarijo je bil moj prvi stik z evropsko košarko. Na začetku nisem imela niti najmanjše predstave o tem, kaj pravzaprav pričakovati. A sem hitro ugotovila, da se na starem kontinentu igra resna, agresivna košarka z veliko poudarka na psihološkem pristopu in razvoju zmagovalne miselnosti, kar je pri nas, ameriških športnikih še posebej pomembna prvina. Pred prihodom v Slovenijo sem igrala še v Franciji in Romuniji, toda tako lepo, kot mi je bilo v zadnji sezoni v Celju, mi ni bilo še nikjer. Na klubski ravni smo osvojile dvojno slovensko krono ter bile uspešne tudi v regionalni ligi. Boljšega zagona pred prvo reprezentančno izkušnjo na velikih tekmovanjih si ne bi mogla želeti," je poudarila Shante, ki ni skoparila s pohvalami na račun reprezentančnih soigralk in strokovnega vodstva. "Imamo vse, kar je potrebno za optimalno pripravo na veliko tekmovanje. Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije se je potrudilo, da nam omogoči najboljše mogoče pogoje za delo, na nas pa je, da se osredotočimo le na dogajanje na parketu. Smo ekipa v pravem pomenu besede, v igri se lepo dopolnjujemo, si pomagamo med seboj, in če bo takšno vzdušje tudi na EP, se za uspešnost prvenstva ni treba bati." S svojo vlogo v reprezentanci je zelo zadovoljna. "V naši ekipi ne delamo razlik. Vsaka igralka je zelo pomembna, kar vseskozi poudarja tudi selektor Grgić. Če se bomo držale dogovorjenih pravil, si lahko obetamo lepo zgodbo na Češkem. Vedno je največja želja medalja, toda tako prepotentne pa le nismo, saj vemo, kako zahtevne nasprotnice nas čakajo že v prvem krogu tekmovanja. Z malo sreče bi si lahko zagotovile nastop v končnici, kar bi bilo prijetno presenečenje," je v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.com zaključila ameriška košarkarica.