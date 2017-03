Nekdanji trener Barce ustavil Real v Atenah, deset točk Dončića, Zvezda na krilih Delij slavila v Milanu

Četrtkov košarkarski večer je prinesel štiri obračune 26. kroga košarkarske Evrolige. Košarkarji madridskega Reala so v gosteh v Atenah pri Panathinaikosu izgubili z 82:88. Slovenec Luka Dončić je odigral 22 minut, v tem času pa za Real dosegel 10 točk ter vpisal dva skoka in podajo, a to ni bilo dovolj za zmago v dvorani OAKA, kjer je beli balet klonil proti deteljicam, ki jih vodi dolgoletni trener Barcelone Xavi Pascual. Real je z 19 zmagami in sedmimi porazi na drugem mestu razpredelnice, pred njim je le moskovski CSKA, ki bo igral v petek proti španski Baskonii iz Vitorie. Košarkarji moštva Anadolu Efes Istanbul so bili pod domačima obročema boljši od ekipe Maccabi Tel-Aviv z 92:87 ter so tako ohranili svoj položaj v prvi polovici razpredelnice na osmem mestu. Maccabi je z novim porazom, sedemnajstim, že zapečatil svojo usodo ter ostal brez možnosti zaigrati v končnici.

Real (na fotografiji Trey Thompkins) je v četrtek izgubil, Crvena zvezda (desno Marko Simonović) pa se je spet veselila zmage. (Foto: AP)

Brose Bamberg je doma izgubil s košarkarji istanbulskega Fenerbahčeja z 78:83. Aleksej Nikolić je odigral osem minut za Brose, v tem času pa v statistiko vpisal podajo. Tudi Brose je z novim porazom ostal brez možnosti za končnico, medtem ko si košarkarji iz Istanbula skušajo zagotoviti najboljše izhodišče v zaključnem delu sezone. Že odpisani milanski Emporio Armani, za katerega zaradi poškodbe ni igral Zoran Dragić, je vpisal nov poraz proti beograjski Crveni zvezdi s 71:78. Milančani z 19 porazi ob le sedmih zmagah ostajajo povsem na repu razpredelnice. Tekma je minila v izjemnem vzdušju, saj so "zvezdaše" v Milanu spremljali številni navijači iz Srbije in diaspore, zbralo naj bi se jih okoli 2.000, skupaj s svojimi ljubljenci pa so se veselili nove pomembne zmage.

Izidi:

Panathinaikos ‒ Real Madrid 88:82

(Luka Dončić 10 točk, 2 skoka in podaja v 22 minutah za Real.)

EA7 Olimpia Milano ‒ Crvena zvezda 71:78

(Zorana Dragića zaradi poškodbe ni bilo v postavi Olimpie.)

Brose Baskets ‒ Fenerbahče 78:83

(Aleksej Nikolić podaja v 8 min. za Bamberg.)

Anadolu Efes ‒ Maccabi Tel-Aviv 92:87