Nemotivirani Olympiakos tudi z zdravim Spanoulisom lahek plen za Anadolu Efes

Spanoulisa (z žogo) je Olympiakos močno pogrešal v zadnjih treh tednih. (Foto: Reuters)

Anadolu Efes je priložnost za zmago nad Olympiakosom na vedno vročih grško-turških dvobojih grabil z obema rokama, po zaslugi domačega slavja lahko zdaj upajo, da se bodo v četrtfinalu izognili najmočnejšima ekipama Real Madridu s slovenskim reprezentantom Luko Dončićem na čelu ter CSKA Moskvi. Olympiakos je gostovanje v Istanbulu odprl obetavno, z nizom 10:2, a nato do konca četrtine povsem popustil. Četrtino je Anadolu Efes dobil z 22:15, prednost pa so Turki mirno držali do konca. Ob polčasu Olympiakos naskoka ni uspel znižati (43:36), ob koncu tretje četrtine je še za malenkost narasla, gostje pa so se v zaključku tekme najbolj približali za pet točk pri 70:65. Thomas Heurtel je bil z 18 točkami in petimi podajami prvi posameznik derbija, Tyler Honeycutt (enajst skokov in šest podaj), Bryant Dunston in Brandon Paul pa so vsi prispevali po enajst košev. Po 20 dneh okrevanja po poškodbi in bolezni se je v postavi rdeče-belih vrnil Vasilis Spanoulis, ki je z dvojnim dvojčkom (enajst točk in deset skokov) takoj zablestel, a to ni bilo dovolj za pristaniško moštvo, za katerega je Giorgos Printezis prispeval 16 točk. Nekaj skrbi pred potjo na drugo stran Egejskega morja je v tabor Olympiakosa vnesla tudi poškodba Ericka Greena, ki v drugem polčasu ni več stopil na parket.

Izidi 29. kroga:

Anadolu Efes ‒ Olympiakos 77:69