Obradović s Fenerjem brez milosti za Panathinaikos, Turki na zaključni turnir s +18 in 3:0

Pri "Fenerju" želi mitski trener Željko Obradović, ki je največ naslovov osvojil prav s Panathinaikosom, letos storiti težko pričakovani korak do evropskega naslova. (Foto: AP)

Fenerbahče je izkoristil že prvo "zaključno žogico" v četrtfinalni seriji s Panathinaikosom, ki je moral brez ene same zmage priznati premoč dolgoletnemu trenerju Željku Obradoviću. Zeleni so sicer v končnico prišli v boljšem položaju od Turkov, a hitro zapravili prednost domačega parketa, "Fener" pa je priložnost zgrabil z obema rokama in na zaključni turnir napredoval brez poraza. Bobby Dixon je na tekmi z malo koši prednjačil s 13 točkami, Nikola Kalinić, Ekpe Udoh in Luigi Datome pa so jih vsi prispevali po deset. Fenerbahče je tekmo začel bolje in povedel z 11:4, a so se Grki vrnili in K. C. Rivers je zadel za prvo izenačenje v prvi četrtini (13:13). Domače moštvo je po prvih desetih minutah vodilo vsega za točko (19:18), PAO pa je v drugi četrtini vodil za štiri. A po tem, ko se je Fenerbahče spet prebil v ospredje in pobegnil za sedem ob polčasu (37:30), poti nazaj za atensko moštvo ni bilo več. V 23. minuti so Obradovićevi varovanci proti njegovi nekdanji ekipi vodili že za enajst, potem ko je žogo skozi obroč potisnil italijanski reprezentant Datome (44:33). Istanbulsko občinstvo je proslavljajo visoko prednost ob vstopu v zadnjo četrtino (52:42), po košu Dixona pa je v zaključku dvoboja naskok narasel že do 19 točk. V precej revialnem vzdušju so se gostje uspeli približati le za točko in parket še tretjič v seriji zapustili sklonjenih glav, medtem ko so Turki, lanskoletni finalisti, proslavljali nov preboj med najboljše štiri ekipe stare celine.

Izidi četrtfinala Evrolige:

Fenerbahče* ‒ Panathinaikos 79:61 /3:0/