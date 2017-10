Rdeče-beli del Beograda v petek bolj vesel, srbska metropola videla skalp Barcelone

Zvezdaši (na fotografiji desno Taylor Rochestie) so v domači dvorani ustavili zmagoviti niz Kataloncev. (Foto: Damjan Žibert)

Barcelona je v minuli evropski sezoni predstavljala eno največjih razočaranj, toda Katalonci so v zadnjem času navduševali in poleg uspešnega začetka v Evroligi nizali zmage tudi v domačem prvenstvu, vseeno pa so bili Katalonci v petek zvečer nemočni proti Crveni zvezdi. Beograjski rdeče-beli so v dvorani Aleksandra Nikolića poleteli na krilih vedno zelo glasnih navijačev in po petih minutah prvič občutneje povedli (15:10). Z dobro obrambo so zvezdaši nizali točke v tranziciji in v prvi četrtini pobegnili na več kot deset točk razlike (24:13). Trener gostov Sito Alonso je poskušal z več menjavami ustaviti nalet Beograjčanov, a mu to ni uspelo, ob polčasu je bila namreč razlika še večja (44:32). Taylor Rochestie je do tedaj zbral že 12 točk, v nadaljevanju pa se je Blaugrana tudi s koši Tomasa Heurtela vrnila v igro in pred zadnjo četrtino znižala na 62:57. Izvrstni Francoz je z metom z razdalje v zadnjih desetih minutah Barco približal na vsega točko zaostanka (77:76), a so Srbi z izjemno obrambo v zadnjih treh minutah preprečili koš gostom in na koncu precej zanesljivo slavili. Veteran Milko Bjelica se je izkazal s kar 21 točkami in bil neustavljiv pod košem in tudi s polrazdalje, Rochestie pa je 22 točkam na koncu dodal še sedem podaj. Katalonci tako niso uspeli polepšati jubilejne 400. tekme v Evroligi Juanu Carlosu Navarru, "La Bomba" je v Beogradu počila le enkrat za dve točki, obe moštvi pa imata po petkovem večeru izkupiček 1-1. Ob istem času je bila na sporedu še tekma v Moskvi, kjer je Himki za drugo zmago sezone ugnal Žalgiris, ki je utrpel že drugi poraz (85:77). Thomas Robinson je bil igralec tekme z dvojnim dvojčkom (19 točk in deset skokov), ki mu je uspel v vsega 22 minutah igre.

Izidi 2. kroga rednega dela Evrolige:

Crvena Zvezda ‒ Barcelona 90:82

Himki ‒ Žalgiris 85:77