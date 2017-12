VIDEO: Rdeča vojska s koši De Coloja in zmago nad Barcelono še podaljšala evropski niz

Sergio Rodriguez (levo) je s soigralci ubranil prvo mesto na lestvici. (Foto: AP)

Francoski reprezentant Nando De Colo je z dvojnim dvojčkom (18 točk in enajst podaj) izdatno pomagal moskovskemu CSKA do zmage nad Barcelono, po kateri moskovski velikan ostaja na vrhu lestvice z osmimi zmagami in le dvema porazoma v rednem delu Evrolige. Tudi v vrstah Kataloncev sta blestela Francoza, a enajst točk in šest skokov Kevina Seraphina skupaj z enajstimi točkami in petimi podajami Thomasa Heurtela ni bilo dovolj. Barca je klonila že šestič v sezoni, pokopala jo je (pre)slaba zadnja četrtina. Še sredi omenjenega dela tekme je bil izid izenačen na 75, nato pa je CSKA z delnim izidom 13:0 odločil dvoboj. V ključnih trenutkih se je proti nekoč najhujšim tekmecem izkazal nekdanji realovec Sergio Rodriguez, ki je prispeval šest točk in dve podaji ter celo eno redkih blokad, s katero je dvignil dvorano na noge in se kasneje veselil sladke zmage.

Izidi 10. kroga rednega dela:

CSKA Moskva ‒ Barcelona 92:78