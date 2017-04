VIDEO: Dončić v solzah po presenetljivem porazu Reala, potolažiti ga je poskušal tudi trener Laso

Realovci (na fotografiji Trey Thompkins) so tokrat razočarali domačo dvorano. (Foto: AP)

Darušafaka je skozi celoten dvoboj v Realovi dvorani WiZink Center povzročala celo kopico preglavic belemu baletu, ki je ob nerazpoloženemu Luki Dončiću Turkom omogočil "break" v seriji, ki se zdaj seli v Turčijo. Izkušeni trener David Blatt je izvrstno pripravil svoje moštvo, ki ga je z 19 točkami vodil Brad Wanamaker, Ante Žižić jih je dodal 17. V domačih vrstah je bil najbolj razpoložen Sergio Llull (22), a je bil samo španski reprezentant veliko premalo za kraljevi klub. Ta se je po navdušujočih predstavah v rednem delu sezone zdaj znašel v manjših težavah, saj bo moral v Istanbulu dobiti vsaj eno tekmo. Darušafaka je tako kot na prvem dvoboju prevladovala v prvem delu, v osmi minuti pa sta bili ekipi poravnani pri 19. Vseeno so Turki na prvi krajši odmor odšli z minimalno prednostjo (19:22) z izvrstnim Žižićem, ki je nadziral dogajanje pod košem in pomagal zeleno-črnim do pobega na pet točk prednosti v drugi četrtini (19:24).

Realovci kar štiri minute niso dosegli koša, a se nato prebudili, nato pa so Turki vnovič pobegnili na devet s trojko Scottieja Wilbekina, s čigar kasnejšim košem se je polčas tudi zaključil v korist gostov (38:44). A Real je nato le zaigral tako, kot zna, predvsem prebujeni Llull je pripomogel k prvi občutnejši prednosti belih v tretji četrtini (55:49), a sta ekipi v zadnji del tekme šli zgolj z dvema točkama razlike. Nerazpoloženega Dončića, ki je sicer zbral šest podaj in pet skokov, je na klopi ob točenju solz neuspešno tolažil tudi trener Pablo Laso, slovenski reprezentant pa je dobil priložnost za igro šele v zadnjih napadih. Že prej je lahko pospremil mučenje svojih kolegov, ki so uspeli izenačiti na 72, a so se nato po številnih zgrešenih metih z razdalje in natančnih poskusih gostov s črte prostih metov morali sprijazniti z nepričakovanim porazom.

Alex Kirk je na prvi petkovi tekmi blestel v ključnih trenutkih v dresu Anadolu Efesa, ki je poravnal serijo z Olympiakosom sredi Pireja (73:71). Kirk je sicer zbral vsega šest točk in štiri skoke, a je zdel, ko je bilo to najbolj pomembno, za zmago turškega moštva. Olympiakos je imel dve priložnosti v zadnjem napadu, ko bi se Grki še lahko izvlekli v podaljšek ali celo dobili tekmo, a Kostas Papanikolaou in Erick Green nista bila uspešna. Prvi zvezdi tekme sta bila sicer Bryant Dunston (16 točk in pet podaj) ter Tyler Honeycutt (15 točk in devet skokov), medtem ko za rdeče-bele ni bilo dovolj niti 20 točk in šest podaj Vassilisa Spanoulisa, rojak Giorgos Printezis se je ustavil pri 20 točkah. Domači so bili sicer v zadnji četrtini v dobrem položaju, da ubranijo prednost domačega parketa, a se je Efes nekako uspel vrniti po sedmih točkah zaostanka (65:58) in po zabijanju Derricka Browna so gostje povedli. Minuto in pol pred koncem je Printezis zadel za vodstvo z dvema točkama razlike (71:69), Pirejčanom pa do konca dvoboja ni več uspelo spraviti žoge skozi mrežico Efesa, na drugi strani pa je Jayson Granger poravnal izid, Kirk pa je poskrbel za zmago.

Izidi:

Olympiakos ‒ Anadolu Efes 71:73 /1:1/

Real Madrid ‒ Darušafaka 80:84 /1:1/

(Luka Dončić 6 podaj, 5 skokov in 1 ukradena žoga v 10:46 za Real Madrid.)