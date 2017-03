Po zmagi Efesa konec upov Barcelone, Maccabi presenetil Fenerbahče, Blažič na poti v četrtfinale

Milan Mačvan (v sredini) je član zadnjeuvrščene ekipe EA7 Olimpie Milano. (Foto: AP)

Brez poškodovanih Bogdana Bogdanovića in Kostasa Sloukasa košarkarji Fenerbahčeja v domači dvorani niso uspeli pokončati Maccabija, telavivsko moštvo pa je ponujeno zgrabilo z obema rokama v zadnji minuti, ko je ob zvoku sirene obračun odločil Sylven Langesberg (22 točk). Victor Rudd je v dramatični končnici ukradel žogo Bobbyju Dixonu, Langesberg pa je opravil vse ostalo za zmago, ki rumenim ni prinesla nič posebnega, Fenerju pa je precej zagrenila zaključek rednega dela sezone. Melih Mahmutoglu s 15 in Ekpe Udoh s 13 točkami sta bila najboljša strelca pri domačih, ki so s sklonjenimi glavami zapuščali parket. Fenerbahče je sicer zanesljvo vodil po prvi četrtini (25:15) in vse je kazalo na prepričljivo zmago, a se je Maccabi do polčasa približal (41:38) in nato v tretji četrtini z nizom 13:4 prvič občutneje povedel (45:51). Fenerbahče je s podobnim nizom odgovoril in spet prešel v vodstvo, a odločale so zadnje minute, ko je več sreče in znanja prikazal gostujoči Maccabi. Joe Alexander (13 točk) je z zabijanjem izid izenačil na 79:79, brez Andrewa Goudelocka in Devina Smitha pa je napet dvoboj nato odločil Langesberg. Jayson Granger je blestel v Kaunasu, kjer je Derrick Brown nato zadal zadnji žebelj v krsto domačega Žalgirisa in Anadolu Efesu priboril pomembno zmago v boju za četrtfinale, brez katerega je zaradi zmage Turkov zdaj tudi zagotovo ostala Barcelona (76:68).

To je bil precejšen udarec tudi za moštvo nekdanjega asa Uniona Olimpije Šarunasa Jasikevičiusa, ki bo na klopi zelenih v zadnjih treh krogih potreboval kar nekaj sreče. Granger se je v Litvi na koncu ustavil pri 25 točkah in osmih podajah, Brown mu je sledil s 13 točkami in pomembnim metom v zadnji minuti, ki je prinesel vodstvo 68:74 in miren zaključek. V domačih vrstah je le Lukas Lekavičius z enajstimi točkami in šestimi podajami prikazal nekaj več od povprečja. Za Žalgiris je bila usodna predvsem zadnja četrtina, v kateri so Litovci zmogli vsega devet točk, močno pa so upešali tudi takoj po polčasu. Efes je sicer pet minut pred koncem še zaostajal za tri točke, nato pa tudi po zaslugi obrambe in skokov Tylerja Honeycutta (12) povsem onemogočil domače moštvo. Baskonia je že v prvi četrtini povsem nadigrala Brose Baskets (28:11) in Jaka Blažič je na obračunu reprezentantov z Aleksejem Nikolićem prišel do rutinske zmage, po kateri lahko Baski upajo celo na mesta, ki bi v četrtfinalu prinašala prednost domačega parketa. Nikolić je sicer odigral boljšo tekmo in bil po valorizaciji med najboljšimi v vrstah ekipe iz Bamberga, podelil je namreč kar osem podaj in jim dodal še pet skokov ter štiri točke, a to ni bilo dovolj za Blažiča (pet točk in ukradena žoge) in soigralce. Ob zmagi s 96:71 je rekord kariere uspel Chaseu Budingerju (17 točk), s tem pa si gostje niso zagotovili le četrtfinala, temveč napovedali celo boj za prva štiri mesta. Na zadnji torkovi tekmi je Panathinaikos zanesljivo ugnal zadnjeuvrščeno milansko Olimpio (74:61) in na šestem mestu za zmago pobegnil Efesu in Crveni zvezdi, ki ima še tekmo manj.

Izidi:

Brose Baskets ‒ Saski Baskonia 71:96

(Aleksej Nikolić 4 točke, 5 skokov in 8 podaj v 26:56 za Bamberg; Jaka Blažič 5 točk in 1 ukradena žoga v 15:25 za Baskonio.)

Fenerbahče ‒ Maccabi Tel-Aviv 79:81

Žalgiris ‒ Anadolu Efes 68:76

Panathinaikos ‒ EA7 Olimpia Milano 74:61