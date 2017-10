CSKA pod dirigentsko paličico Rodrigueza odpravil PAO, bitka za Carigrad pripadla Fenerbahčeju

Rodriguez (levo) je bil v Moskvi prva violina CSKA. (Foto: AP)

Moskovski CSKA ni imel težav s Panathinaikosom in ga na domačem parketu ugnal s skoraj 20 točkami razlike za drugo zmago v sezoni, medtem ko je bil za grškega velikana to drugi poraz v letošnji Evroligi. Moskovčani so od prve minute nadzirali igro in začeli z nizom 11:1. Odgovor zelenih je bil sicer dober, saj je Chris Singleton nasul kar osem točk v dveh minutah in sredi prve četrtine izenačil. Razburkani prvi del dvoboja je vseeno pripadel rdečemu stroju, ki je odgovoril s številnimi zabijanji in meti z razdalje ter pobegnil na 27:16. Panathinaikos se domačim ni več resneje približal, ob zaključku prve četrtine pa sta bila izključena James Gist in Nando De Colo. Grki so se v drugem polčasu malce izboljšali, a je prednost CSKA ostajala deset in več točk, blestel je predvsem Sergio Rodriguez. S koši slednjega je zaostanek Panathinaikosa štiri minute pred koncem narasel do 19 točk (76:57), Rodriguez pa je obračun sklenil z zase rekordnimi 25 točkami in devetimi podajami. Izkazal se je tudi Kyle Hines (20). Atenčani so uspeli rezultatski minus do konca dvoboja vsaj malce omiliti, a K. C. Rivers (17) je bil veliko premalo, da bi bil rezultat vsaj bolj znosen.

Marko Gudurić je dobro minuto pred koncem carigrajskega derbija med Fenerbahčejem in Anadolujem Efesom zadel z razdalje in potrdil zmago ekipe Željka Obradovića, ki je sosedom ušla na varnih deset točk prednosti. Aktualni prvaki so na koncu slavili z 81:70 in se veselili druge zmage v sezoni, Efes ostaja pri vsega treh točkah in brez zmage. Brad Wanamaker je bil prvi posameznik mestnega obračuna s 14 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki, k omenjenim številkam pa je dodal tudi odlično igro v obrambi in nadaljeval z upravičevanjem zneska, ki so ga pri Fenerju namenili za njegov prihod. Ob polčasu je bil izid izenačen (41:41), tekmo pa je nato najbrž odločil izjemen uvod v tretjo četrtino, ko so domači na krilih glasnih navijačev pobegnili na 56:44. Aleksej Nikolić je s svojim Brose Baskets premagal Unicajo z 80:76. Slovenski reprezentant je v dobrih enajstih minutah prispeval dve točki in eno podajo.

Izidi 3. kroga rednega dela sezone Evrolige:

Unicaja ‒ Brose Baskets 76:80

Aleksej Nikolić 2 točki, 1 skok in 1 podaja v 11:19 za Brose Baskets.

Fenerbahče ‒ Anadolu Efes 81:70

Edo Murić ni bil v postavi Anadolu Efesa.

CSKA Moskva ‒ Panathinaikos 81:63

Saski Baskonia ‒ Valencia 63:80