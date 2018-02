VIDEO: Dončić ni zmogel sam: Ljubljančan s 'cirkuško potezo' navdušil Madrid, toda slavil je Olympiakos

Olympiakos od 2. aprila 2009 ni zmagal v Madridu, kjer je Luka Dončić v prvi postavi začel eno redkih tekem rednega dela Evrolige v tej sezoni. Real je dobro začel in Ljubljančan je iz težkega položaja zadel za vodstvo 5:0, varovanci Ioannisa Sfairopoulosa pa so odgovorili z identičnim nizom. Georgios Printezis je z že svojo peto točko poskrbel za prvo vodstvo Grkov sredi prve četrtine (9:7). Spet je sledil črni niz gostov in Real je hitro spet prešel v vodstvo, v eni od akcij pa je vzdihe iz dvorane WiZink Center spet izvabil Dončić, ki je že po dosojeni osebni napaki zadel s "cirkuškim metom" prek table ‒ mnogi so pravilno opazili podobnost z mojstrom tovrstnih potez, legendo ameriške košarke Larryjem Birdom.

Poteza Dončića, ki je v prvi četrtini navdušila madridsko dvorano:

Rdeče-beli so z dobro obrambo nato uprizorili nov preobrat in v zaključku četrtine povedli za štiri (17:13), tudi s koši Nikole Milutinova, Real pa je uspel rezultat do konca četrtine znižati na točko minusa. V igro je v drugih desetih minutah prišel še Anthony Randolph in prispeval tudi en koš, toda na vsako Realovo potezo so rdeče-beli našli odgovor. S trojko Janisa Strelnieksa so po več kot polovici odigrane zadnje četrtine vodili že za sedem (41:34). Z natančnimi meti, predvsem s polrazdalje, je Dončić realovce ohranjal v stiku, a to je bilo premalo: Olympiakos je po sporno dosojeni osebni napaki Dončića nad Printezisom z dvema prostima metoma grškega reprezentanta tik pred polčasom izenačil najvišjo prednost na tekmi (45:37).

Dončićevo potezo iz prve četrtine so nekateri primerjali s tistimi Larryja Birda, spet drugi s kakšno od potez iz filma Space Jam ... (Foto: AP)

Dončić se je tudi tokrat močno približal boju za naziv najkoristnejšega igralca kroga. Njegov statistični indeks je tokrat znašal 33, boljši od 18-letnega Ljubljančana je bil stari znanec slovenske prestolnice Čeh Jan Vesely, ki je ob zmagi Fenerbahčeja nad Brose Baskets za 26 točk, 11 skokov, 2 ukradeni žogi in podajo dobil oceno 36.

Odličen začetek zadnje četrtine Reala

S prvo trojko na tekmi iz rok Dončića je Real grško prednost po prvih napadih tretje četrtine stopil na dve točki. Ko je prvič na tekmi sploh zadel še povsem nevidni Walter Tavares, je bil izid po slabih 25 minutah igre že izenačen (49:49). Olympiakos je nato nekaj napadov držal minimalno prednost, Real se je lahko zanjo zahvalil razpoloženemu Dončiću, ki je razigral tudi Treya Thompkinsa. Z dvema prodoroma je Dončić gledalce spet dvignil s sedežev in pred zadnjimi napadi četrtine vknjižil že 18. in 19. točko. Na Realovo smolo je ob zvoku sirene za tri iznajdljivo zadel Kyle Wiltjer in Olympiakos je ostal v vodstvu tudi po tretji četrtini (65:62).

Boljšega začetka zadnje četrtine si kraljevi klub ne bi mogel želeti, saj je z dvema uspešnima napadoma in košema Fabiena Causeurja povedel prvič po prvi četrtini, nato pa je po dobljenem skoku pod obročem z razdalje zadel še Thompkins (69:65). Eden izmed največjih Dončićevih vzornikov Vassilis Spanoulis je še naprej sedel na klopi, nato pa ga je Sfairopoulos le poslal v ogenj. Prednost Reala je po lepem prodoru in polaganju Causeurja narasla že na šest točk, največ na tekmi. Nekaj nezbranosti Ljubljančana na črti prostih metov je Pirejčanom odprlo pot nazaj v tekmo, na stežaj je pristaniški ekipi vrata odprl še Felipe Reyes, ki je po nešportni osebni napaki Spanoulisa zgrešil oba prosta meta in nato brcnil žogo ter tudi sam omogočil proste mete nasprotnikom.

Dramatično do zadnjih sekund

Ti so tekmo obrnili na glavo z natančnim izvajanjem prostih metov in povedli s 75:73. Napet dvoboj se je "zlomil" šele v zadnjih dveh minutah, ko je Dončić spet zapravil enega od treh prostih metov, vseeno pa poskrbel za minimalno prednost Reala pred enim zadnjih napadov Grkov na tekmi (78:77). Strelnieks ga je z odločnim prodorom izkoristil in spet je bil na potezi Real: 34 sekund pred iztekom igralnega časa so gostje nemudoma storili že 13. osebno napako nad slovenskim reprezentantom in Ljubljančan je bil s črte prostih metov vnovič polovično uspešen za 79:79.

Tako je bilo nato tudi na drugi strani, sicer praviloma nezgrešljivi Strelnieks je je zadel le enkrat, Real pa je imel za zmago na voljo 15 sekund. Pablo Laso je vzel kar dve minuti odmora, Dončiću in soigralcem pa se zadnji napad ni najbolj posrečil: Ljubljančan je odgovornost prevzel na svoja pleča, a ni prišel do meta, nato pa podal navzven, kjer so si soigralci predolgo podajali žogo in prehitela jih je sirena. Sicer so Grki storili osebno napako, a so sodniki po pregledu posnetka ugotovili, da se je vse skupaj storilo po izteku igralnega časa. Dončić je tekmo zaključil z izjemno statistiko: 27 točkam je dodal dva skoka, tri podaje in eno ukradeno žogo.

Vesely (na fotografiji) je odigral eno najboljših tekem v karieri za Fenerbahče. (Foto: Reuters)

Fenerbahče spet bližje CSKA

Na četrtkov poraz vodilne ekipe Evrolige, moskovskega CSKA, je dan kasneje Fenerbahče odgovoril z zanesljivo domačo zmago nad Brose Baskets, s katero je carigrajski velikan na drugem mestu zmanjšal zaostanek za Moskovčani. Moštvo srbskega trenerja Željka Obradovića je vodilo od začetka do konca tekme, četudi so gostje njihovo prednost trmasto ohranjali pri teoretično še dosegljivih desetih točkah. Vseeno pa niso našli recepta za Jana Veselyja, ki je zbral kar 26 točk in enajst skokov.

Izvrstni Čeh je le enkrat v karieri dosegel več točk, njegov statistični indeks pa je v petek zvečer prvič v karieri dosegel znamko 36. V vrstah domačih se je z desetimi točkami in stoodstotnim metom izkazal tudi Marko Gudurić. Carigrajčani so sredi tretje četrtine vodili že za 17 točk (52:35), s koši Dejana Muslija (skupno 18 točk) pa so gostje iz Bamberga pet minut pred koncem prišli na vsega osem točk zaostanka, bližje pa jim ni uspelo.

Crvena zvezda je v tesnem obračunu v Beogradu ugnala milansko Olimpio in ostala v lovu za osmim mestom, ki vodi v izločilne boje (100:89). Stefan Janković in Mathias Lessort sta k zmagi rdeče-belih prispevala 15 točk. Sladke zmage se je pri Žalgirisu veselil Himki, ki je z zmago na sosedskem obračunu ujel moštvo Šarunasa Jasikevičiusa na šestem mestu (84:74). Litovci so obračun izvrstno začeli in po prvi četrtini vodili za enajst točk, nato pa povsem popustili. Najbolj se je v gostujočih vrstah izkazal Anthony Gill, ki je tako kot Aleksej Šved vknjižil 20 točk.

Izidi 22. kroga rednega dela Evrolige:

Real Madrid ‒ Olympiakos 79:80 (20:21, 19:24, 23:20, 17:15)

Luka Dončić 27 točk, 2 skoka, 3 podaje in 1 ukradena žoga v 33:49, Thompkins 20 in 5 sk., ... Randolph 4 tč. in 1 sk. v 06:42; Printezis 21 in 6 sk., Wiltjer 12

Unicaja Malaga ‒ Anadolu Efes 81:68

(Zoran Dragić 12 tč., 2 sk., 3 pod. in 3 ukr. žoge v 35:50.)

Fenerbahče ‒ Brose Baskets 77:69

(Aleksej Nikolić 7 tč., 3 sk., 3 pod. in 1 ukr. žoga v 19:54.)

Crvena Zvezda ‒ Olimpia Milano 100:89

Žalgiris ‒ Himki 74:84

Valencia ‒ CSKA Moskva 103:99

Panathinaikos ‒ Baskonia 80:76

Maccabi Tel-Aviv ‒ Barcelona 94:82