VIDEO: Carigrad kot drugi dom za carja Dončića: Realov čarovnik nerešljiva uganka tudi za velikega Obradovića

Le dva skoka sta zmanjkala Dončiću, da bi kot prvi po Nikoli Vujčiću in sezoni 2006/07 uspel vknjižiti trojnega dvojčka na tekmi Evrolige. Hrvaški košarkar je v dresu telavivskega Maccabija blestel ravno na tekmi z nekdanjim Dončićevim klubom, Unionom Olimpijo, ko je vknjižil 27 točk, deset skokov in deset podaj.

Luka Dončić se je v dresu madridskega Reala vrnil v Carigrad, kjer je septembra s slovensko reprezentanco spisal zlato pravljico na evropskem prvenstvu. 18-letni Ljubljančan je imel skupaj s soigralci kar nekaj neporavnanih računov s Turki in njihovim trenerjem, legendarnim Željkom Obradovićem, saj se na obračunih s srbskim strategom Dončić praviloma ni izkazal, Fenerbahče pa je Madridčane zanesljivo odpravil v lanskem polfinalu. Branilci naslova so skupaj z razigranimi navijači v dvorani Ülker Sports od samega začetka povzročali veliko težav gostom, medtem ko je Dončić na klopi čakal, da ga Pablo Laso prvič pošlje v ogenj. Fener je po slabih treh minutah igre prvič prevzel vodstvo z metom za tri točke Kostasa Sloukasa, naskok rumeno-modrih pa je ob vstopu Dončića znašal že enajst točk (17:6).

Dončić (z žogo) med tekmo v dresu slovenske reprezentance. (Foto: Miro Majcen)

Slovenski reprezentant obračuna ni odprl najbolje, zgrešil je namreč oba uvodna meta z razdalje, je pa kraljevi klub pred koncem četrtine vsaj malce znižal točkovni zaostanek (17:10). V drugi četrtini je igra domačih začela pešati, čeprav so nekaj časa vodili tudi z devetimi točkami naskoka. Dončić je prvi koš vknjižil s prostima metoma v 13. minuti, je pa odlično razigraval soigralce in Real se je s koši Jayceeja Carrolla in Jeffa Taylorja povsem približal (27:25). Pred koncem četrtine je Dončić zbral že pet podaj, realovcev pa ni zmedla niti sporna izključitev Walterja Tavaresa, ki je v dvoboju z Janom Veselyjem dobil dve nešportni osebni napaki in moral v garderobo. Dončić je pred odhodom na daljši premor dosegel tudi prvi koš z metom iz igre, tik pred polčasom je Real z metom za tri točke Treya Thompkinsa tudi povedel, medtem ko je slovenski reprezentant v dobrih 13 minutah na parketu že zbral po šest točk in podaj ter jim dodal še pet skokov.

Akcija, v kateri je Dončić "zlomil" Kostasa Sloukasa

Dončić je za začetek drugega polčasa razumljivo ostal na parketu in z novim košem nemudoma povišal naskok gostov, ki so nadzirali dogajanje v Carigradu. Toda po silovitem zabijanju Jasona Thompsona, ki je gledalce dvignil na noge, so domači kmalu izenačili, Luigi Datome pa je z uspešnim metom z razdalje slabe štiri minute pred koncem četrtine poskrbel za prvo vodstvo Fenerja v tem delu igre. Takrat se je v ospredje prebil Dončić, ki je najprej "zlomil" Sloukasa in zadel za dve, nato pa prvič s precejšnje razdalje zadel še za tri točke in Real vnovič povedel v vodstvo (55:54) ter do konca četrtine že potrdil novega dvojnega dvojčka.

Vesely z grobo osebno napako ujezil slovenskega asa

Real je v zadnjo četrtino odšel s točko prednosti in brez Dončića, ki se ga je Laso odločil odpočiti. A se odsotnost Ljubljančana gostom ni najbolj poznala, čeprav je njihov koš še naprej vztrajno polnil italijanski reprezentant Datome. Štiri minute pred koncem tekme je Real s koši Carrolla in Thompkinsa pobegnil za štiri, Dončić se je vztrajno približeval trojnemu dvojčku in ni zapravil niti enega prostega meta v ključnih trenutkih. A Datome je dobri dve minuti pred zaključno sireno zadel trojko, nato pa je prodor Dončića dolgo po sodnikovem žvižgu z neokusno osebno napako ustavil Vesely. Slovenski reprezentant je krenil v smeri nekdanjega člana beograjskega Partizana, a so ga zadržali soigralci, sam pa je izkoristil tri od štirih prostih metov za visokih 79:75.

Napeto je bilo do konca, Bradley Wanamaker je poskušal zadeti z razdalje, kar bi dobrih 15 sekund pred koncem prineslo točko prednosti domačim, a je zgrešil, Dončić pa je zaključni juriš Turkov ustavil z osebno napako. Fenerbahče je imel 6,8 sekunde za zadnji napad, najprej je Wanamakerja blokiral Thompkins, ob zvoku sirene pa je Američan zgrešil še odprt met za dve.

Izid 15. kroga rednega dela Evrolige:

Fenerbahče ‒ Real Madrid 77:79 (17:10, 19:27, 25:25, 16:17)

Wanamaker 20 točk in 5 ukradenih žog, Datome 12 in 5 skokov; Dončić 20, 10 podaj in 8 sk. v 30:28, Reyes in Thompkins 13 in 5 skokov, Carroll 11