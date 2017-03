Ruski derbi dobil CSKA, istanbulskega pa Darušafaka, Real slavil v vročem Pireju

Miloš Teodosić (na fotografiji) je v Kazanu podelil kar 12 podaj soigralcem. (Foto: AP)

Na ruskem dvoboju je so košarkarji CSKA Moskve slavili zelo prepričljivo in ostali na vrhu lestvice rednega dela Evrolige z izkupičkom 21-7. Miloš Teodosić (12 točk in 12 podaj) je bil skupaj z Nandom De Colojem gonilna sila Moskovčanov, za katere je De Colo poleg 22 točk prispeval še pet skokov in štiri podaje. Keith Langford je bil s 17 točkami prav tako med vidnejšimi posamezniki tekme, na kateri je CSKA hitro povedel z agresivno igro, ki je gostom prinesla visoko prednost ob polčasu (33:44) po precej bolj izenačeni prvi četrtini (18:25). Unics je še pokazal znake življenja v nadaljevanju in s 24 točkami v tretji četrtini napovedal napetih zadnjih deset minut, a kaj, ko je CSKA odgovoril z lastnimi 30 točkami in povedel že s 74:57. Državni obračun je bil na sporedu tudi v Istanbulu, kjer je na mestnem derbiju Darušafaka ostala v igri za četrtfinale z zmago nad Galatasarayem (73:67). Ključna je bila tretja četrtina, v kateri je Darušafafka z nizom 22:8 pobegnila na 59:47. Gostje so se v zadnje pol minute sicer približali na štiri točke zaostanka, a dramatične končnice ni bilo. Brad Wanamaker se je izkazal z 22, Will Clyburn pa s 15 točkami. Pred večerno tekmo v Barceloni so člani Darušafake tako pritisnili na Crveno zvezdo v lovu za napredovanjem, svoj izkupiček zmag in porazov so na devetem mestu popravili na 14-14.

Derbi večera je bil na sporedu v Pireju, kjer je Real Madrid uspel slaviti šele drugič v zgodovini (79:73). Anthony Randolph in Sergio Llull sta ob nekaj slabšem večeru slovenskega talenta Luke Dončića (4 točke) prispevala 19 oziroma 21 točk in ohranila realovce na vrhu lestvice, beli balet ima identičen izkupiček kot CSKA. Domačim ni pomagal niti rekorden izkupiček Nikole Milutinova (18 točk), Grkom se je močno poznala tudi odsotnost Giorgosa Printezisa. Kljub temu rdeče-belim tudi poraz najbrž ne bo odvzel tretjega mesta, čeprav lahko obžalujejo, da niso bolje zaključili obračuna, v katerem so vodili 52:49, nato pa je Madrid ob zaključku tretje četrtine stopil na plin in povedel (56:52) ter se ni več ozrl nazaj. Othello Hunter, ki so mu v Pireju pripravili topel sprejem in podelili nekaj spominkov, je gostom v zadnji četrtini pomagal do najvišje prednosti na tekmi (72:63), Olympiakos pa se ni več pobral oziroma približal na manj kot tri točke v dvorani Miru in prijateljstva.

Izidi 28. kroga:

Olympiakos ‒ Real Madrid 73:79

(Luka Dončić 4 točke, 2 skoka, 3 podaje in 2 ukradeni žogi v 18:04 za Real Madrid.)

Unics Kazan ‒ CSKA Moskva 74:85

Darušafaka ‒ Galatasaray 73:67