Evroliga: Zoran Dragić z Anadolujem do zmage proti Nikolićevem Bambergu

Košarkarji v Evroligi s tekmami 15. kroga prihajajo do polovice rednega tekmovanja in končujejo koledarsko leto 2017. Od slovenskih košarkarjev je za turški Anadolu Efes Istanbul zaigral Zoran Dragić, v dresu nemškega Brose Bamberga pa se je trudil Aleksej Nikolić. Boljši so bili Turki, ki so po preobratu slavili z 69:58.