Olimpiji pokalni triler v Domžalah: Krka vstala od mrtvih, nato pa ostala praznih rok v podaljšku

Ljubljančani in Novomeščani so se za pokalno lovoriko udarili v Domžalah. (Foto: Damjan Žibert)

Košarkarji Uniona Olimpije so prekinili več kot triletni post osvajanja naslovov. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Domžalah so po podaljšku premagali Krko, za Ljubljančane pa je to jubilejni dvajseti pokalni naslov in prva lovorika, ki so jo osvojili po oktobru 2013 oziroma 1230 dneh ali 175 tednih. Najkoristnejši igralec finalnega turnirja ali MVP je bil Nikola Janković, ki je v finalu dosegel 33 točk.

Izid finalne tekme Pokala Spar:

Union Olimpija ‒ Krka 86:81 (17:12, 17:18, 23:23, 14:18, 13:8)