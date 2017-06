FOTO in VIDEO: Milijon navijačev na paradi prvakov v Oaklandu, Curry vnovič zavrnil obisk Bele hiše

Stephen Curry, prvi zvezdnik severnoameriške košarkarske ekipe Golden State Warriors, ki je osvojila naslov prvaka lige NBA, je dejal, da ne želi iti na tradicionalni obisk Bele hiše za prvake, če bo seveda povabljen, kot veleva tradicija. "Nekdo me je že pred meseci vprašal, hipotetično, če bi osvojili naslov, ali bi šel v Belo hišo. Takrat sem rekel, da ne bi šel. In še vedno tako čutim," je ob robu parade prvakov v Oaklandu dejal Curry le dva dni za tem, ko so bojevniki po petih tekmah velikega finala NBA proti Cleveland Cavaliers osvojili še drugi naslov prvaka v zadnjih treh sezonah. V Združenih državah Amerike je tradicija, da zmagovalci profesionalnih športov pridejo na sprejem v Belo hišo, ki so jo januarja obiskali Chicago Cubs in skupaj s takratnim predsednikom Barackom Obamo proslavili naslov za 2016 v baseballski ligi MLB. Vendar pa so kontroverzna politika in drzne izjave predsednika Donalda Trumpa vznemirile tudi številne ameriške športnike, še posebej temnopolte igralce lige NBA. Curry vseeno pričakuje, da se bodo o tem s soigralci družno pogovorili in odločili, ali bodo šli na sprejem ali ne. "Prepričan sem, da bo v ekipi veliko nesoglasja glede morebitnega obiska Bele hiše. A to je trenutek, v katerem moramo uživati skupaj, ki ga moramo skupaj proslaviti, saj smo za zmago garali skupaj. Zavedam pa se, da imamo pri nas določeno tradicijo za zmagovite ekipe," je dodal Curry: "Zagotovo se bomo odločili tako, kot bo prav za nas kot ekipo."

Stephen Curry (Foto: AP)

Curry pa ni edini član Golden State Warriors, ki je javno pokazal nenaklonjenost obisku Bele hiše in sploh pogledom predsednika Trumpa. Tudi trener moštva Steve Kerr je maja nanizal nekaj vročekrvnih izjav glede Trumpa in se obregnil tako ob njegove voditeljske sposobnosti kot osebnostne lastnosti.