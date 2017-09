FOTO in VIDEO: Obradović: Igor Kokoškov je s Slovenijo opravil sijajno delo

Strateg aktualnega evropskega klubskega prvaka Fenerbahčeja Željko Obradović ne skriva, da ima kljub številnim lovorikam še vedno ogromno motiva in energije za opravljanje sicer zelo stresnega trenerskega poklica. "Odgovor je povsem preprost. Srečen sem, da opravljam delo, ki ga obožujem. Vsako jutro, ko se zbudim, komaj čakam, da odidem na trening in delam s svojimi igralci. V klubu prihaja do igralskih sprememb, kar zame kot trenerja prinaša vedno nove izzive. Ko se začnejo priprave na novo sezono in igralci napredujejo, kar posledično seveda privede do napredka celotnega moštva, me izpolnjuje in naredi srečnega človeka. V tem je vsa umetnost," pravi legendarni "Žoc", ki je z zanimanjem spremljal minulo evropsko prvenstvo, na katerem je naša izbrana vrsta osvojila naslov evropskega prvaka.





Legendarni košarkarski trener Željko Obradović v pogovoru z legendo slovenske košarke Ivom Daneuom. (Foto: Damjan Žibert)

"Za tiste, ki ne poznajo lika in dela Igorja Kokoškova, je morda neznanka, a zame nikakor ne. Gre za izjemnega košarkarskega strokovnjaka, delavca, ki je bil moj pomočnik v reprezentanci takratne Srbije in Črne Gore na domačem evropskem prvenstvu v Beogradu pred dvanajstimi leti. Njegov trenerski rokopis pri fantastičnem uspehu slovenske reprezentance je več kot očiten. Ob tej priložnosti bi mu znova čestital na izjemnem delu, saj je s tem pokazal, da je sijajen strateg," je z izbranimi besedami o slovenskem selektorju Igorju Kokoškovu govoril njegov nekdanji 'učitelj'.



Na vprašanje naše novinarke Sanje Modrić, v čem je skrivnost uspeha srbskih strokovnjakov glede na število osvojenih lovorik, kar jih uvršča v sam evropski vrh, je 57-letnik odgovoril: "Tu ni nobene skrivnosti. Gre za popolno prednost delu in želji po nenehnem usposabljanju in napredovanju. Po 25 letih na trenerski klopi je v meni še vedno prisotna velika želja, da se še kaj novega naučim od svojih sodelavcev, igralcev... Zahvaljujoč visoko razviti informacijski tehnologiji je pretok informacij dandanes lažji in hitrejši, kot kadarkoli prej. Zato verjamem, da se z vsakim dnem lahko še veliko novega naučim in posledično se trudim postati še boljši trener."



Celoten intervju z najboljšim evropskim strategom Željkom Obradovićem si lahko ogledate v priloženem videu...