FOTO: Janković dvojni junak Union Olimpije: Najprej s trojko izsilil podaljšek, potem pa v zadnji sekundi zadel za zmago

Union Olimpija se iz Rogaške Slatine vrača z zmago, do katere je prišla na vse prej kot lahek način, saj si jo je priigrala v podaljšku. Največ zaslug zanjo lahko v ljubljanskem taboru pripišejo Nikoli Jankoviću, ki je najprej priigral podaljšek, v njem pa dosegel koš za zmago ob zvoku sirene. To je bil sicer peti obračun Rogaške in Olimpije v tej sezoni in druga zmaga Ljubljančanov. Gosti so tekmo začeli odločno, s 5:0, vse točke je dosegel Devin Michael Oliver. Nato je Rogaška le zadela svoj prvi koš na tekmi, hitro pa je s še eno trojko vrnil Gregor Hrovat in semafor v prepolni dvorani ŠD Rogaška Slatina je kazal 8:2, zato je domača klop vzel minuto odmora. Po njej so Slatinčani strnili vrste in ujeli priključek z Olimpijo, slabe tri minute in pol pred koncem prve četrtine pa so prvič na tekmi povedli (13:12.).

Na začetku druge četrtine so gosti iz slovenske prestolnice prednost povišali na +5, sredi druge četrtine na +8. Z delnim izidom 6:0 se je Rogaška v 18. minuti približala na 30:32, le nekaj trenutkov kasneje pa izenačila. Ljubljanska zasedba je vrnila s serijo, s 7:0 je spet pobegnila, Darwin Davis je ob zvoku sirene za polčas s trojko zadel za 35:39. Podobno tekmo so gledalci v Rogaški Slatini gledali tudi v tretji četrtini. Ko je Olimpija dosegla nekaj košev, jih je tudi Rogaška, domača ekipa pa je v 19. minuti spet povedla (52:51). Pred zadnjo četrtino sta bili moštvi poravnani (55:55), napeto in izenačeno je bilo tudi v zadnjih 10 minutah, saj nobena ekipa ni želela tvegati. "Mrtvi tek" se je nadaljeval vse do zadnjih sekund. V zadnjem napadu domače ekipe pred zvokom sirene je odgovornost prevzel kapetan Tadej Ferme in tri sekunde pred koncem zadel težek met pod prekrškom, zatem je Ferme zadel še prosti met.

V minuti odmora je Gašper Okorn s svojimi igralci sestavil načrt, ki je Olimpiji prinesel uspeh. Nikola Janković je dobil žogo, neovirano vrgel z velike razdalje in 0,33 sekunde pred iztekom časa zadel za izenačenje in podaljšek. Ferme je iz nemogočega položaja še poskušal, bil blizu uspeha, a žoga ni želela skozi obroč. Čeprav je Rogaška podaljšek začela z dvema zadetima trojkama, prednosti ni uspela zadržati. Ljubljanska ekipa je v izdihljajih izenačila, junak tekme pa je postal Janković, ki je zadel ob zvoku sirene za zmago. Prvi strelec tekme je bil domačin Darwin Davis s 26 točkami, eno manj je dosegel kapetan Tadej Ferme, na drugi strani jih je 21 dosegel Gregor Horvat.

Izid:

Rogaška Slatina - Union Olimpija 87:89 (19:22, 16:17, 20:16, 21:21, 11:13)