FOTO: Slovenke v Celju deklasirale Hrvatice, Erkićeva prva strelka z 19 točkami

Slovenske košarkarice so zmagale tudi na šesti pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo, ki bo od 16. do 25. junija na Češkem. Tokrat so v Celju pred 800 gledalci premagale pomlajeno zasedbo Hrvaške, ki so proti koncu prve četrtine še vodile s petimi točkami prednosti, z delnim izidom 10:0 pa so prišle v vodstvo, s štirimi točkami prednosti pa so vodile tudi ob prvem polčasu.

Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so slovenske košarkarice dosegle kar 27 točk in prednost je do konca tretjega dela tekme narasla na 18 točk. Z odlično igro je slovenska četa nadaljevala tudi v zadnjem delu obračuna in kmalu dvomov o končnih zmagovalkah ni bilo več.

V slovenski izbrani vrsti je kapetanka Maja Erkić dosegla 19 točk, k temu pa je dodala tudi osem skokov, Teja Oblak se je ustavila pri 14 točkah, Tina Jakovina jih je prispevala trinajst, točke pa so dosegle še novopečena državljanka Slovenije Shante Marie Evans 12 (7 skokov), Eva Lisec 7 (6 skokov), Ana Ljubenovič in Živa Zdolšek po 4, Nika Barič 3 ter Tina Trebec 1.

Slovensko reprezentanco zdaj čakata še dve pripravljalni tekmi v Podgorici proti Črni gori, nato pa bo sledil odhod na evropsko prvenstvo na Češko, kjer se bo Slovenija v Pragi v skupini C pomerila z reprezentancami Francije, Grčije in Srbije.

Izid:

Slovenija : Hrvaška 77:50 (16:13, 30:26, 57:39)