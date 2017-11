Gašper Vidmar poslal jasno sporočilo: Igrati za Real bi zame bila velika čast

Vidmar je zdaj javno izrazil željo po prestopu v Real Madrid. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Real Madrid je kontaktiral mojega agenta (Tolga Tugsavul, op. p.), toda nimam novih informacij v zadnjih dnevih. Imam še dvoletno pogodbo s turškim klubom, toda če Real pride do dogovora z Banvitom, bi z veseljem igral za Real. To bi zame bila velika čast. Madrid je eden najboljših klubov na svetu. To bi bil fantastičen prestop. Spoštujem pogodbo z Banvitom, toda če oba kluba najdeta ustrezno rešitev za moj prestop, bi bil zelo srečen, če bi igral v Realu," je v pogovoru za španski AS dejal slovenski reprezentant Gašper Vidmar.

"Madrid nas ni kontaktiral. Gašper Vidmar je naš kapetan in zanj nismo prejeli nobene uradne ponudbe. Obstajajo zgolj govorice, toda na trgu je vse mogoče. Pripravljeni smo se pogovarjati, če Real Madrid pride s ponudbo," pa je v pogovoru za AS pristavil generalni direktor Banvita Turgay Cataloluk.