Gaviria na Giru zmagal še četrtič, vodstvo zadržal Dumoulin

Dumoulin ostaja v rožnati majici vodilnega. (Foto: Twitter)

Gaviria je do zmage prišel z izvrstnim napadom v ciljni ravnini, ko je iz ozadja švignil ob ograji po desni strani. "Danes je bil drugačen sprint, težak, a hvala ekipi, da me je lahko spet pripeljala v ospredje in da sem lahko dobil še eno etapo. Zdaj sem Kolumbijec z največ zmagami na Giru, toda to ne pomeni prav veliko. Pomembno je, da sem na italijansko pentljo prišel dobro pripravljen," je takoj po etapi povedal Gaviria.

Slovencev prav v ospredju ni bilo, je pa dolgo, skoraj od začetka etape, bežal Matej Mohorič (UAE), a ga je glavnina tako kot njegova partnerja v begu Rusa Pavla Brutta in Italijana Vincenza Albaneseja ujela približno 20 kilometrov pred ciljem. Mohorič je na koncu končal na 25. mestu, v času zmagovalca pa so končali še Luka Mezgec (Orica-Scott) na 15., Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) na 22., Luka Pibernik (Bahrajn-Merida) na 33. in Jan Polanc (UAE Emirates) na 35. mestu. Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) je kot 100. zaostal 41 sekund.

Favoriti za skupno zmago niso imeli posebnih težav, tudi Dumoulin ne, čeprav ga je občasno zmotil veter. "Veter je nekajkrat poskrbel za živčnost. Večino dneva je pihalo od strani, v zaključku pa v prsi. Toda ekipa me je dobro ščitila, tako da je za nami še en dober dan," je povedal Dumoulin, ki je tako brez večjega napora zadržal skupno vodstvo, bil je 41. Tako ima še vedno 2:23 minute prednosti pred Kolumbijcem Nairom Quintano (Movistar), danes 38., in še 15 sekund več pred rojakom Baukejem Mollemo (Trek-Segafredo), danes 55.

Od Slovencev je skupno najvišje Polanc na 17. mestu s 7:39 minute zaostanka. Pibernik je 109., Tratnik 110., Mohorič 129., Koren 138., Mezgec pa 150. Na startu pa se danes ni pojavil Britanec Geraint Thomas iz Skya, ki je pred začetkom Gira sodil med glavne favorite za končno zmago. Thomas je med nedeljskim padcem utrpel poškodbo rame in kolena, zaradi česar se je odločil, da ne bo nadaljeval rožnate dirke. Sicer pa je bila to zadnja sprinterska etapa, odslej bodo kolesarji vozili po precej bolj razgibani trasi. Že v soboto jih čaka 131 kilometrov dolga etapa, ki se bo začela v Castellanii, končala pa z vzponom na 1142 visoko Oropo.

Izidi 13 etape:

1. Fernando Gaviria (Kol/Quick-Step Floors) 3:47:45

2. Sam Bennett (Irs/Bora - Hansgrohe)

3. Jasper Stuyven (Bel/Trek - Segafredo)

4. Roberto Ferrari (Ita/UAE Emirates)

5. Ryan Gibbons (JAR/Dimension Data)

6. Rüdiger Selig (Nem/Bora - Hansgrohe)

7. Sacha Modolo (Ita/UAE Emirates)

8. Caleb Ewan (Avs/ORICA-Scott)

9. Andre Greipel (Nem/Lotto Soudal)

10. Vjačeslav Kuznjecov (Rus/Katjuša - Alpecin)

...

15. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott)

22. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice)

25. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates)

33. Luka Pibernik (Slo/Bahrajn-Merida)

35. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

100. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) + 0:41

Skupno:

1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 56:28:53

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:23

3. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:38

4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 2:40

5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrajn-Merida) 2:47

6. Andrey Amador (Kos/Movistar) 3:05

7. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 3:56

8. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale) 3:59

9. Tanel Kangert (Est/Astana)

10. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša - Alpecin) 4:17

...

17. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:39

109. Luka Pibernik (Slo/Bahrajn-Merida) 1:28:49

110. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 1:29:31

129. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 1:40:44

138. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 1:42:43

150. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 1:49:14