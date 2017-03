Goranu Dragiću zaradi boleče poškodbe stopala pred vsako tekmo 'luknjajo' supergo

Moštvo Miamija se v ligi NBA bori za končnico, kar je bilo pred nekaj meseci glede na njihovo razmerje zmag in porazov prava utopija (11:30). A izjemna serija zmag pod vodstvom prvega organizatorja igre Miamija Gorana Dragića je vročica naredila velik korak naprej in se vključila v enakovreden boj za osmo mesto v vzhodni konferenci, ki vodi v boje za naslov prvaka. Miami je trenutno na osmem mestu s 35 zmagami in 38 porazi.

Na zadnjih nekaj tekmah Miamiju ni šlo po načrtih in potem, ko so v Bostonu izgubili (tretjič na zadnjih štirih tekmah) se jim obeta zelo dramatične konec rednega dela. Do konca morajo odigrati še devet tekem, od tega kar pet v gosteh. Tekmeci v boju za "play-off" ostajajo Chicago, Detroit in Charlotte. Na zadnjih štirih tekmah je Dragić v povprečju dosegel le po 14,8 točke na tekmo (ob 33,8 odstotnem metu).



Ena težava Miamija je Dragićeva poškodba, druga pa odsotnost Diona Waitersa, ki je bil eden ključnih igralcev v zadnjem obdobju. Dragić je na zadnji tekmi vročice v Bostonu dosegel le 13 točk ob slabem metu (6:14), a kot kaže, je vzrok njegove slabše forme poškodba noge. Kot piše novinar Palm Beach Posta ima slovenski branilec zoprno in zelo bolečo poškodbo stopala, zato mu morajo v supergo narediti luknjo, da zmanjšajo pritisk na boleče mesto, medtem ko vodi moštvo na parketu. Slovenski branilec ima sicer za seboj odlično sezono, v povprečju dosega po 20 točk in 5,9 podaje na tekmo.