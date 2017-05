Golden State dobil prvo finalno tekmo zahoda

Pred tem je dolgo kazalo na presenečenje in zmago San Antonia, ki je vodil že s 25 točkami naskoka, pri čemer ta Kahwi Leonard in LaMarcus Aldridge zadevala z vseh položajev. "V prvem polčasu nam res ni šlo prav nič po načrtih," je priznal tudi zvezdnik Golden Statea Stephen Curry. Ta se je razigral v drugem delu in gostitelji so se počasi približevali ter štiri minute pred koncem ujeli ekipo iz Teksasa ter prednost obdržali vse do zadnjega piska sirene. "Bolj so si želeli zmago, sami pa smo naredili preveč napak," pa je po tekmi priznal trener San Antonia Gregg Popovich.





Stephen Curry (Foto: AP)

Curry, dosegel je tudi odločilni koš za 113:110 devet sekund pred koncem dvoboja, je bil s 40 koši tudi najboljši strelec tekme, Kevin Durant jih je za zmagovalce dosegel 34. Pri San Antoniu sta bila najboljša že omenjena Leonard in Aldridge z 28 oziroma 26 koši in osmimi skoki. Prvi je tekmo končal predčasno zaradi poškodbe, kako resna pa je poškodba gležnja iz tretje četrtine pa bodo pokazali zdravniški pregledi.



Izid:

- Zahod, finale:

Golden State Warriors - San Antonio Spurs 113:111

(Golden State vodi z 1:0 v zmagah)