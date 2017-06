VIDEO: Golden State dobil prvo tekmo finala lige NBA

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Steph Curry in LeBron James (Foto: AP)

To je tretji zaporedni finale teh dveh ekip. Warriors so 2015 zmagali s 4:2, Cavaliers pa so lani kot prva ekipa v finalih obrnili zaostanek 1:3 v zmago s 4:3.

Druga tekma v seriji na štiri zmage bo v noči iz nedelje na ponedeljek znova v Oaklandu v Kaliforniji.



Izid, finale, 1. tekma:

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 113:91 (Golden State vodi z 1:0 v seriji na štiri zmage)