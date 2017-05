Golden State prvič v zgodovini z dvema 'metlama' v konferenčni finale, Utah za konec padel s +26

Stephen Curry je dosegel 30 točk, njegovi Golden State Warriors pa so se z zmago nad Utah Jazz ponovno uvrstili v konferenčni finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Bojevniki so na zahodu gostitelje v Salt Lake Cityju izločili kar s 4:0 v zmagah, v naslednjem krogu pa jih čaka obračun z boljšim iz teksaškega dvoboja med Houston Rockets in San Antonio Spurs. Bojevniki, prvaki lige NBA iz leta 2015, so brez poraza napredovali tudi iz prvega kroga končnice proti Portland Trail Blazers.

Kevin Durant (z žogo) gre na koš med Dantejem Exumom in Gordonom Haywardom. (Foto: AP)

"Ta čas nam gre po načrtih, tudi dobro igramo. Danes smo imeli priložnost, da zapečatimo skupno zmago in k sreči nam je uspelo," je po tekmi dejal Curry, ki je bil le eden od peterice z več kot desetimi točkami; Klay Thompson je k zmagi dodal 21 točk, Kevin Durant 18, blestel pa je tudi Draymond Green s 17 točkami, desetimi skoki in enajstimi podajami za trojni dvojček. Za gostitelje iz olimpijskega Salt Lake Cityja je Gordon Hayward dosegel 25 točk.

Izid, konferenčni polfinale:

- zahod:

Utah Jazz - Golden State Warriors 95:121

- Golden State se je s 4:0 v zmagah uvrstil v konferenčni finale

* Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.