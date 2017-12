VIDEO: Golden State v ponovitvi lanskega finala ugnal Cleveland

Moštvo Golden State Warriors je upravičilo vlogo favorita in v ponovitvi lanskega finala ugnalo Cleveland z izidom 99:92. V domači zasedbi sta tokrat izstopala Kevin Durant s 25 in Klay Thompson s 24 točkami. Bojevniki so tako dosegli svojo 12. zmago na zadnjih 13-ih tekmah.

Philadelphia je s 105:98 premagala New York, pri katerem je z dvojnim dvojčkom blestel Enes Kanter, tekmo je končal pri 31 točkah in 22 skokih. Na drugi strani je Joel Embiid dosegel 25 točk in 16 skokov.

Zvezdniški dvoboj v Oaklandu je tokrat pripadel 'bojevniku' Kevinu Durantu. (Foto: AP)

Washington je s 111:103 porazil Boston. Oklahoma je bila s 122:107 boljša od Houstona. Zvezdniški strelski obračun je dobil Russell Westbrook, ki je vknjižil 31 točk, James Harden pa je dosegel dve manj. Minnesota je bila s 121:104 boljša od Los Angeles Lakers, za Jezernike je Kyle Kuzma prispeval 31 točk.

Liga NBA, izidi:

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 99:92

New York Knicks - Philadelphia 76'ers 98:105

Boston Celtics - Washington Wizards 103:111

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 112:107

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 104:121