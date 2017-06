VIDEO: Golden State rušilno do vodstva s 3:0, bojevniki lahko že na naslednji tekmi spišejo neverjetno zgodbo

V vrstah gostiteljev sta blestela LeBron James z 39 točkami, 11 skoki in devetimi podajami, in Kyrie Irving z 38 točkami, a sta imela premalo pomoči pri soigralcih. Konjeniki so v zadnji četrtini naredili preveč napak in priložnosti, da bi konkretneje povedli, niso znali unovčiti. Na koncu je odločil niz bojevnikov 11:0, s čimer so zaostanek 107:113 (dobre tri minute do konca) pretvorili v zmago s 118:113. Četrta tekma finala v boju na štiri zmage bo v petek prav tako v Clevelandu. Bojevniki v končnici sploh še ne poznajo poraza in lahko že na naslednji tekmi spišejo neverjetno zgodbo - kot prva ekipa v zgodovini lige NBA bi naslov osvojili brez izgubljene tekme v izločilnih bojih.

"Ne želim se sprostiti. Ni še konec. Košarka je nora igra, vse se lahko zgodi. Skušam uživati v tem trenutku, ne da bi gledal v prihodnost ali preteklost," je povedal Kevin Durant, ki je kar 14 od 31 točk dosegel v zadnji četrtini.

Bojevniki v končnici še ne poznajo poraza. (Foto: AP)

Po tekmi je hvalnice na račun Duranta pel tudi trener Steve Kerr, ki se je po težavah s hrbtom pred kratkim vrnil na klop Golden Statea. "Vidi se, da Kevin ve, da je to njegov trenutek. Je izjemen igralec, v tej ligi je že dolgo. Čuti, da je to njegov čas, njegov trenutek, njegova ekipa," je dejal 51-letni strokovnjak. Durant se je bojevnikom pridružil pred to sezono, kljub temu da je izvrsten igralec, pa šampionskega prstana še nima. Zdaj je le še zmago oddaljen od njega.

"Že potem ko smo osvojili vzhodno konferenco sem dejal, da se pripravljamo na rušilno silo. To je verjetno najbolj ognjena ekipa, proti kateri sem igral v karieri. Igral sem proti izjemnim ekipam, toda mislim, da nobena ni bruhala takšnega ognja," je po tretjem finalnem porazu Clevelanda razlagal prvi zvezdnik konjenikov LeBron James. "Tudi ko igraš dobro, moraš igrati več kot za desetko, saj bodo naredili delne izide in zadevali bodo mete, prav tako pa imajo košarkarje, ki lahko odigrajo izvrstno," je še dodal razočarani James.

Izid:

Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 113:118

James 39, Irving 38, Smith 16; Durant 31, Thompson 30, Curry 26, Green 8

(Golden State Warriors v zmagah vodi s 3:0)

Opomba: moštvi igrata na štiri zmage.