Gretzky, Magic in zdaj tudi Shaq: Los Angeles se bo s kipom poklonil O'Nealu

O'Nealu je z najboljših sedežev v dvorani rad ploskal tudi priznani igralec Jack Nicholson. (Foto: Reuters)

Govorimo o seveda o centru Shaquillu O'Nealu, članu hiše slavnih lige NBA. Priljubljeni "Shaq" po upokojitvi blesti na televiziji kot strokovni komentator, v Los Angelesu pa nanj niso pozabili in njegov kip bo pred Staples Centrom zasijal na svečani sobotni prireditvi. Ekipa Los Angeles Lakers ima pred dvorano že enega svojega člana, Earvina "Magica" Johnsona, ki mu dela družbo tudi najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky. Oba sta za LA Lakers oziroma LA Kings igrala še v stari dvorani Forum, a dobila svoje mesto pred novim domovanjem obeh klubov, za hokejskega seveda igra in je njegov kapetan tudi Slovenec Anže Kopitar. Pri Los Angeles Lakers so postavljanje kipa potrdili na uradni spletni strani in O'Neala označili za "velikana", ki je klubu prinesel tri naslove v ligi NBA. Skulptura tehta 544 kilogramov in je visoka 2,74 metra. Postavili oziroma "obesili" ga bodo na trgu Star Plaza pred dvorano. Tako kot O'Neal, ki je bil s svojimi izjavami in potezami vedno nekaj posebnega, bo poseben tudi kip, ki bo visel tri metre nad tlemi, sodeč po fotografijah bo upodabljal O'Neala med enim od številnih zabijanj, ki so (med drugim) zaznamovala kariero 44-letnika iz Newarka.

O’Neal je bil član kalifornijske ekipe med letoma 1996 in 2004, v obdobju 2000-2002 so jezerniki osvojili tri šampionske prstane, O'Neal pa je bil vedno najkoristnejši igralec finalne serije. Sedemkrat je igral na tekmi zvezd, leta 2000 pa je bil najkoristnejši igralec lige. Kip je delo priznanih kiparjev Julie Rotblatt Amrany in Omrija Amranyja. Pri Staples Centru sicer že "kraljujejo" tudi kipi velikih športnikov Kareema Abdula-Jabbarja, Chicka Hearna, Oscarja De La Hoye in Jerryja Westa. O'Neal naj bi na prireditvi, ki bo odprta za javnost, nagovoril prisotne, manjkali ne bodo niti njegovi soigralci, kolegi in prijatelji, s katerimi je delil leta svoje profesionalne kariere.