Selektor Grgić določil potnice za evropsko prvenstvo na Češkem

Slovenske košarkarice so v pripravljalnem obdobju odigral osem tekem, šestkrat so zmagale (po dvakrat so premagale Madžarsko in Turčijo, po enkrat pa Hrvaško in Poljko), na zadnjih dveh tekmah pa so na gostovanju pri reprezentanci Črne gore vpisale dva poraza. Po zadnji pripravljalni tekmi je selektor Damir Grgić skrčil seznam za evropsko prvenstvo za dve imeni, saj na Češko potuje 12 košarkaric. Selektor je ob zadnjem "rezu" v izjavi za medije dejal: "Moral sem se odločiti za odhod dveh košarkaric, ki bodo zapustile reprezentanco. Za predano delo v pripravljalnem obdobju bi se rad zahvalil Ani Ljubenović in Evi Rupnik. Tako za mene kot za celoten strokovni štab je bila to zelo težka odločitev, vendar na evropsko prvenstvo lahko odpotuje le 12 igralk."

Na Češkem bo junija potekalo 36. žensko evropsko prvenstvo, na turnirju bo nastopalo 16 reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Iz skupinskega dela v izločilne boje napreduje prvouvrščena ekipa, drugo- in tretjeuvrščeni ekipi pa bosta odigrali dodatno srečanje za uvrstitev v četrtfinale. Naslov prvakinj izpred dveh let, ko je prvenstvo potekalo na Madžarskem in v Romuniji, brani Srbija. Slovenska ženska članska reprezentanca bo prvič nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo med 16. in 25. junijem. Slovenke se bodo v prvem delu tekmovanja v skupini C pomerile s Francijo, Grčijo in Srbijo.

Slovenske košarkarice čaka nastop na EP na Češkem. (Foto: Miro Majcen)

Seznam ženske članske reprezentance:

Nika Barič (Jekaterinburg)

Teja Oblak (Good Angles Košice)

Shante Marie Evans (Girona)

Tina Jakovina (Vicenza)

Tina Trebec (Neftochimis 2010)

Maja Erkić (Szekszard)

Sandra Piršič (Szekszard)

Eva Lisec (Szekszard),

Rebeka Abramovič (Triglav Kranj)

Živa Zdolšek (Triglav Kranj)

Larisa Ocvirk (Cinkarna Celje)

Annamaria Prezelj (Cinkarna Celje)

Razpored slovenskih tekem v skupini C:

petek, 16. junij, ob 20.30:

SLOVENIJA : FRANCIJA

sobota, 17. junij, ob 18.00:

GRČIJA : SLOVENIJA

ponedeljek, 19. junij, ob 15.00:

SRBIJA : SLOVENIJA