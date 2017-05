Grgić: Grkinje so tekmice po meri, osmina finala je dosegljiva

V zadnjem desetletju je ime Damirja Grgića, selektorja naše ženske članske reprezentance in obenem trenerja ŽKK Athlete Celje, tesno povezano z rezultatskim vzponom, ki je svoj vrhunec dosegel z uvrstitvijo Nike Barič in druščine na evropsko prvenstvo na Češkem. 38-letni Trboveljčan ne skriva zadovoljstva, da mu je uspelo izpolniti obljubo, ki jo je ob svojem ustoličenju na selektorski položaj dal predstavnikom Košarkarske zveze Slovenije. "Ko sem prevzel člansko reprezentanco, sem vodilnim možem na KZS obljubil, da se bodo dekleta prej ali slej približale evropskemu vrhu. Moram priznati, da se v konkurenci z Litvo in Latvijo ni bilo enostavno prebiti na zaključni turnir na Češkem, toda z vztrajnostjo, potrpežljivostjo, odrekanjem in kakovostjo nam je naposled uspel veliki met. Povsem zasluženo," nam je uvodoma povedal Grgić, ki ni pozabil omeniti predhodnih generacij prav tako odličnih slovenskih košarkaric in selektorjev, ki so prispevali pomemben delež k razvoju slovenske ženke košarke. "Tudi te igralke, ki jih imamo priložnost občudovati v zadnjem obdobju, so trenirale in napredovale v mlajših starostnih kategorijah pod vodstvom mojih trenerskih kolegov, katerim velja pripisati velike zasluge za vse dozdajšnje uspehe. Sedaj pa smo prišli do ravni, s katere ne želimo sestopiti. Kvečjemu želimo storiti še dodaten korak naprej. Ne bo lahko, saj je konkurenca vsako leto močnejša, vendar se z načrtnim in dolgoročnim delom da marsikaj storiti. Nenazadnje je najboljši pokazatelj tega prav naša zgodovinska uvrstitev na EP."





(Foto: KZS)

V slovenski ženski klubski košarki veliko časa in pozornosti usmerjajo razvoju mladih, nadobudnih košarkaric, ki dobivajo veliko priložnosti za dokazovanje tako na domačem kot tudi na mednarodnem prizorišču. "Že sam podatek, da izbrana vrsta do 18. leta deveto leto zapovrstjo nastopa v A-diviziji, je dokaz načrtnega dela in usmeritve v razvoj nadarjenih igralk, ki predstavljajo prihodnost naše ženske košarke. Ta je nedvomno svetleča, bo pa potrebno ostati z obema nogama na trdnih tleh, nadaljevati z dobrim delom in si postavljati visoke, a realno dosegljive cilje," poudarja selektor, zavedajoč se dejstva, da njegove varovanke v skupinskem delu EP v dvobojih s Srbijo, Francijo in Grčijo čaka zelo zahtevno delo. "Punce bodo imele že med samimi pripravami veliko priložnosti za dokazovanje. Uvodni tekmi z Madžarkami sta pokazali, da smo postali resna ekipa z jasno izdelanim načrtom igre. Na evropskem prvenstvu pa nas čaka posebna zgodba. V naši skupini C bomo igrali z izjemnima reprezentancama Srbije in Francije, medtem ko bo tekma z Grčijo pravšnja za (morebiten) preboj v osmino finala, kar je tudi sicer naša velika želja. Verjamem v značaj te ekipe, da lahko že na premiernem nastopu na enem od velikih tekmovanj prikaže dobre igre in posledično poseže po vidnejši uvrstitvi," nam je ob koncu ekskluzivnega pogovora za 24ur.com še zaupal Damir Grgić.