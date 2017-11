VIDEO: Harden Jazzom nasul 56 točk in ponovil 30 let star dosežek Michaela Jordana

Harden je zadeval z vseh položajev in bil nerešljiva uganka za obrambo Utaha. (Foto: AP)

Pa vendarle: dosežka se precej razlikujeta. Michael Jordan namreč tedaj niti enkrat ni vrgel za tri točke. Na drugi strani pa je Harden kar 21 točk dosegel z meti za tri točke, pri katerih je blestel. Od osmih poskusov jih je zadel kar sedem. Ob izjemnem strelskem dosežku Hardena ne gre pozabiti niti na to, da je zbral še 13 podaj, kar nakazuje na to, da ni igral simultanke. Za omenjeni dosežek je Harden potreboval zgolj 35 minut, za primerjavo: Jordan je 58 točk vknjižil v 37 minutah, kar 26 točk pa je dal iz linije prostih metov (Harden le 11). Dosežek bradatega zvezdnika, ki je zgrešil zadnje tri mete na tekmi in si s tem nekoliko pokvaril odstotek meta iz igre (19/25), je še toliko bolj impresiven, če vemo, da je Utah meseca oktobra imel četrto najboljšo obrambo lige, ki je povprečno prejemala 96,1 točk na tekmo. No, po drugi strani velja izpostaviti, da so Jazz na gostovanjih v tej sezoni zelo, zelo skromni, saj na štirih tekmah še niso uspeli zmagati.

Hardenovih 56 točk na tekmi z Jazz:

Jordanovih 58 na tekmi z Nets leta 1987: