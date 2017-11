Himki sredi Madrida Realu zadal prvi evroligaški poraz, Dončić znova prvi strelec Reala

Luka Dončić - igral je dobrih 25 minut - tokrat ni bil najbolje ocenjeni igralec tekme, to je uspelo gostujočemu košarkarju Alekseju Švedu, ki je zbral 20 točk, tri skoke in pet podaj. Kljub vsemu je Dončić znova bil najboljši posameznik Reala, zbral je 12 točk, 7 skokov in 3 podaje, njegov statistični indeks pa je tokrat znašal 18.

Himki je prevladoval praktično skozi celotno tekmo, nekajkrat so Rusi sicer spustili Madridčane nazaj v igro, a tri minute pred koncem so imeli gostje lepo prednost (80:71). A to bi kmalu zapravili, saj se je Real povsem približal (80:82), prav evroligaški MVP meseca oktobra Dončić je zgrešil neoviran met za tri točke, ki bi Realu 20 sekund do konca tekme prinesel vodstvo s 83:82. V samem zaključku tekme je Realu znova zatajil met in organizacija napada, Himki pa je uspešno izvajal proste mete za četrto zmago sezone. Za Real Madrid je to bil prvi poraz v evroligi v tej sezoni.

Evroliga, 5. krog:

Real Madrid - Himki 80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)

Dončić 12 točk, 7 skokov, 3 podaje