Ibaka podaljšal s Torontom, triletna pogodba mu bo nanesla 57 milijonov evrov

Ibaka je podpisal bogato pogodbo z edino kanadsko ekipo lige NBA. (Foto: AP)

27-letni krilni center oziroma center je v prejšnji sezoni dobil 10,5 milijona evrov (12,25 milijona dolarjev) plače. Februarja je v Toronto prestopil iz Orlanda in na 23 tekmah za Kanadčane v povprečju dosegal po 14,2 točke in 6,8 skoka. V končnici je na desetih tekmah dosegel povprečno 14,3 točke in 6,5 skoka.

Predsednik Toronta Masai Ujiri je tako rešil eno ključnih nalog, čakajo pa ga še pogovori z branilcem Kylom Lowryjem, ki je prav tako, kot je bil Ibaka, prost igralec. V soboto so Raptors izgubili enega člana, saj se je krilni košarkar P.J. Tucker odločil za prestop v Houston, kjer bo igral štiri leta.