Igor Kokoškov iz ZDA: Fantje, bodite to, kar smo vedno bili!

Osvojitev naslova evropskega prvaka v Carigradu je za mnoge le še lep spomin na obdobje, ki je povzročilo daleč največjo, vsesplošno evforijo v Sloveniji od njene osamosvojitve pred 26 leti.

Igor Kokoškov in Goran Dragić verjameta v novo zgodbo o uspehu. (Foto: Damjan Žibert)

Naši zlati košarkarji na čelu z nekdanjim selektorjem Igorjem Kokoškovom so spisali zgodbo brez primere in obenem brez kančka dvoma dokazali, da imamo tudi v kolektivnih športnih panogah dovolj posamične kakovosti in zmagovitega značaja za največje stvari. Toda vsega lepega je enkrat konec, novi izzivi pa vselej odpirajo nova vprašanja, razmišljanja, hipoteze ...

Fantom sporočam, naj ostanejo osredotočeni na tisto, kar delajo najbolje. Naj se zabavajo na parketu, kot smo se na evropskem prvenstvu. Verjamem v vas in želim si, da nadaljujete z zmagovitim nizom. Anthony Randolph, košarkar Real Madrida in slovenski reprezentant

Nocojšnji kvalifikacijski obračun za SP leta 2019 na Kitajskem naše članske košarkarske izbrane vrste v Stožicah proti Belorusiji bo tako minil brez nekaterih vidnejših posameznikov, ki so zaznamovali omenjeni uspeh na septembrskem evropskem prvenstvu na Finskem in v Turčiji. Če bi se vprašalo Igorja Kokoškova, Luko Dončića, Zorana Dragića, Anthonyja Randolpha, Alekseja Nikolića in Eda Murića, bi omenjeni zagotovo želeli biti del novega pohoda na naslednje veliko tekmovanje. Vsem dobro znane razprtije med Mednarodno košarkarsko organizacijo FIBA in Združenjem evropskih košarkarskih klubov pod okriljem ULEB-a so povzročile nepotrebno zmedo, zaradi katere bodo najbolj prikrajšane ravno evropske reprezentance, ki bodo morale prehoditi dolgo in trnovo pot do želenega cilja – uvrstitve na SP na Kitajskem.

Ne glede na vse težave, s katerimi se je v zadnjem času zaradi zgoraj navedenih razlogov moral soočiti novi selektor Rado Trifunović, je zelo lepo videti in slišati številne izjave v znak podpore slovenski reprezentanci, ki bo z nocojšnjo preizkušnjo proti Belorusiji vstopila v nov kvalifikacijski cikel, poln neznank in negotovosti. "Fantom in članom strokovnega vodstva bi želel sporočiti, naj verjamejo v to, kar delajo. In naj ostanejo to, kar so vedno bili; v prvi vrsti odlični prijatelji, ki so si v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na pomoč. Jasno je, da nikoli ni enostavno obstati v vrhu, toda v slovenski košarkarski reprezentanci vlada kultura prijateljstva in zmagovanja. Zmagovanja, ki je posledica pristnih odnosov in zavedanja svoje kakovosti. Verjamem, da gredo stvari v pravo, pozitivno smer. Z velikim zadovoljstvom bom spremljal nadaljnji razvoj reprezentance in se veselil novih uspehov," je iz Združenih držav Amerike, kjer v moštvu Utah Jazz opravlja vlogo prvega pomočnika glavnega trenerja, sporočil nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.