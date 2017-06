Kokoškov predstavil seznam 29 kandidatov za nastop na EP

Igor Kokoškov (Foto: Aljoša Kravanja)

Na seznamu selektorja Igorja Kokoškova je 29 kandidatov, tudi dvanajsterica tistih, ki so lani v kvalifikacijah Sloveniji priigrali 13. nastop na evropskem prvenstvu. Štirinajst kandidatov za člansko izbrano vrsto Slovenije še nima uradnega nastopa.

V primerjavi s širšim spiskom za kvalifikacije za EP je na seznamu sedem novih košarkarjev; povratnika Luka Rupnik in Mirza Begić ter peterica novincev - Tadej Ferme, Jakob Čebašek, Jan Kosi, Gregor Hrovat in Martin Krampelj. S pripravami na nastop na evropskem prvenstvu bo slovenska reprezentanca začela 19. julija. Selektorju Kokoškovu bodo pri njegovem delu pomagali Rado Trifunović, Aleksander Sekulić in Jaka Lakovič. Delo trenerja za telesno pripravo bo opravljal srbski strokovnjak Miljan Grbović. Igor Kokoškov bo seznam košarkarjev, ki jih bo povabil na priprave, razkril ob koncu junija na posebni novinarski konferenci. V naslednjem tednu pa bo predstavljen tudi načrt celotnih priprav z vsemi pripravljalnimi tekmami. Slovenci bodo na evropskem prvenstvu nastopali v skupini A na Finskem. Našim košarkarjem je pripadla čast, da odigrajo prvo srečanje na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu. V četrtek, 31. avgusta, se bodo Slovenci pomerili s Poljsko. V soboto, 2. septembra, Slovenijo čaka obračun proti domači Finski, v tretjem kolu pa se bo četa Igorja Kokoškova srečala z Grčijo.





Luka Dončić bo prvič nastopal za slovensko člansko reprezentanco. (Foto: Twitter)

Po dnevu premora Slovence čaka tekma z Islandijo, v zadnjem kolu pa se bodo naši košarkarji pomerili še z izbrano vrsto Francije.

Vse tekme slovenske košarkarske reprezentance na Eurobasketu bomo premierno prenašali na Kanalu A in VOYO.

V drugi del, ki bo potekal v turškem Istanbulu, napredujejo štiri najboljše reprezentance. 9. in 10. septembra bodo na sporedu tekme osmine finale, slovenska skupina A se križa s skupino B, v kateri so reprezentance Nemčije, Ukrajine, Litve, Izraela, Italije in Gruzije. "Po dolgi tekmovalni sezoni in natančnem spremljanju potencialnih kandidatov za nastop v dresu slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu 2017 sem na širši seznam uvrstil 29 košarkarjev. Glavni kriterij pri izboru kandidatov je bila njihova igra in obnašanje v klubih, za katere so nastopali ter njihov razvoj in napredek v zadnjih sezonah. Pred nami je pomembno tekmovalno leto in verjamem, da se tega zavedajo tudi igralci. Spremljamo zaključek klubskih tekmovanj, kjer nastopajo kandidati. Najpomembnejše je, da igralci po koncu klubske sezone izkoristijo psihični in fizični odmor ter da zdravi in motivirani pridejo na začetek priprav. Sami odločamo o svoji pripravljenost za prihajajoče evropsko prvenstvu in to predstavlja našo prednost," je povedal selektor slovenske moške članske košarkarske reprezentance Igor Kokoškov.



Širši seznam:

Jan Barbarič, Mirza Begić, Jaka Blažič, Tomaž Bolčina, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Tadej Ferme, Gregor Hrovat, Erjon Kastrati, Jaka Klobučar, Jan Kosi, Martin Krampelj, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mitja Nikolić, Alen Omić, Klemen Prepelič, Matic Rebec, Luka Rupnik, Žan Mark Šiško, Miha Vašl, Gašper Vidmar, Saša Zagorac.