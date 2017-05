Jan Oblak ponesel sestro Tejo in rojakinje do nove prepričljive zmage na pripravah pred EP

Slovenke nadaljujejo z odličnimi predstavami v pripravah na evropsko prvenstvo. Na Ježici v Ljubljani so zanesljivo odpravile reprezentanco Poljske in zabeležile že peto zaporedno zmago. Slovenke so pred očmi vratarja slovenske reprezentance in Atletico Madrida Jana Oblaka znova začele silovito z delnim izidom 12:0 do konca prvih petih minut pa so varovanke Damirja Grgića dosegle kar 22 točk. Poljakinje so nato vzpostavile ravnotežje in do konca prvih desetih minut Slovenkam dovolile zgolj še štiri točke. Kljub temu so košarkarice, ki jih letos čaka premierni nastop na evropskem prvenstvu, na odmor odšle s štirinajstimi točkami prednosti. Drugo četrtino so bolje odprle Poljakinje, ki so prednost Slovenk stopile na sedem točk. Po minuti odmora so se Slovenke zbrale in na najdaljši odmor odšle s prednostjo 14 točk. Drugi polčas sta z zadetima metoma za tri točke odprli Teja Oblak in Nika Barič ter prednost prvič dvignili na 20 točk. Slovenke so na krilih odlične igre v obrambi in domiselne igre v napadu še povišale svojo prednost. Dve minuti do izteka tretje četrtine je naša izbrana vrsta povišala prednost na 30 točk, še za točko več so vodile ob izteku 30. minut. Dvom o zmagovalcu je bil razrešen že pred zadnjimi desetimi minutami. Slovenke so tako zabeležile še peto zmago v tem pripravljalnem obdobju, nova preizkušnja pa jih čaka že prihodnji četrtek, ko v Celju gostijo izbrano vrsto Hrvaške. Najboljša strelka tekme je bila Baričeva, ki je dosegla 18 točk, pri Poljakinjah pa nobena igralka ni presegla meje 10 točk. Slovenke bodo med 16. in 25. junijem debitirale na evropskem prvenstvu. V skupini C se bodo naše košarkarice pomerile s Srbijo, Francijo in Grčijo.

"Čestitke dekletom za novo zmago. Tekma ni bila ravno najlepša za oko, smo pa prišli do visoke zmage. S tem srečanjem smo zaključili drugi ciklus priprav. Pred nami je dan odmora, potem pa nas znova čaka delo. Graditi moramo na trenutni igri. Hvala navijačem za podporo na današnji tekmi," je po tekmi povedal selektor Grgić. Baričeva je priznala, da predstava ni bila na ravni petkove iz domačih Trbovelj, a gre to po njeni oceni pripisati tudi utrujenosti. "Odigrale smo zelo korektno tekmo. Poljska ima slabšo ekipo kot Turčija, ne glede na to pa je selektor od nas zahteval, da igramo agresivno in hitro. Tekmo smo odigrale nekoliko slabše kot včeraj. Poznala se je utrujenost. To je bil dober test za vse igralke, ki igramo več, izkazale pa so se tudi igralke, ki so tekmo začele na klopi. V tem ritmu moramo nadaljevati," se je glasil komentar Nike Barič.

Izid:

Slovenija - Poljska 77:50 (26:12, 13:13, 25:8, 13:17)

Barič 18 točk in 6 podaj, Lisec (12 skokov) in Oblak (7 skokov) 12, Zdolšek 11; Urbaniak, Trzeciak in Miloszewska 9