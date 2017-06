Jan Špan se po šestih letih vrača v zmajevo gnezdo

Vodstvo kluba iz Stožic ničesar ne prepušča naključju in je že zavihalo rokave glede sestave moštva za novo sezono 2017/18. Bolj ali manj je jasno, da tudi v prihodnji sezoni proračun ne bo bistveno večji, kar pomeni, da bo imel trener Gašper Okorn za poletno kadrovanje na razpolago okrog pol milijona evrov.



Igralske želje so povezane z domačim okoljem. Ni skrivnost, da je blizu prihoda v Olimpijo odlični organizator igre Rogaške Tadej Ferme, ki naj bi zavrnil ponudbo domžalskega Heliosa in se preselil v Stožice. Novica, da je prva okrepitev nekdanjega slovenskega evroligaša 24-letni "playmaker" Jan Špan, dovolj zgovorno priča o tem, da bo ogrodje moštva pretežno domače, kar je glede na finančno "kondicijo" zeleno-belih edina logična usmeritev klubskega vodstva.





Devin Oliver je bil v minuli sezoni eden vidnejših posameznikov v dresu aktualnega državnega prvaka Uniona Olimpije. Bo odlični ameriški branilec ostal v Ljubljani? (Foto: Miro Majcen)

Jan Špan je bil v lanski sezoni med boljšimi igralci Lige Nova KBM, saj je za Zlatorog v povprečju dosegal 15,9 točke, 3,1 skoka in 3,6 podaje na tekmo. Nekdanji reprezentant Slovenije v mlajših kategorijah (U16, U18 in U20) je že nastopal za Union Olimpijo v sezoni 2010/2011, ko je v Ljubljano prestopil iz Litije. V dozdajšnjem delu kariere je 24-letni in 187 cm visoki košarkar igral še za Geoplin Slovan, Maribor Messer, Portorož, Šenčur, preizkusil pa se je tudi v tujini (Rakvere Tarvas, Estonija).

"Jan Špan si je z igrami v pretekli sezoni zaslužil, da znova obleče dres Union Olimpije. Zadovoljni smo, da smo se dogovorili in verjamem, da bomo od sodelovanja imeli korist oboji," je ob prihodu Špana, ki je podpisal enoletno pogodbo, dejal Gašper Okorn, trener ljubljanskega prvoligaša.



Poraja pa se vprašanje, kaj se dogaja oziroma se bo zgodilo z vodilno trojko iz minule, šampionske sezone. Brandon Jefferson, Devin Oliver in Nikola Janković so po zadnjih sicer še neuradnih informacijah bližje odhodu kot ostanku v Ljubljani.