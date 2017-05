Jazz dobili odločilno sedmo tekmo in napredovali v drugi krog, kjer je čustveni Thomas povedel kelte v vodstvo z 1:0

Boston je dobil prvo tekmo drugega kroga končnice proti čarovnikom iz prestolnice. (Foto: AP)

Isaiah Thomas je dan po ganljivem govoru na pogrebu v prometni nesreči preminule sestre Chyne odigral zelo borbeno, že med prvo četrtino mu je Otto Porter s komolcem izbili zob, obenem pa je za Boston zadel 33 točk in temu dodal devet podaj. Celtics so Washington s 36:16 nadigrali v tretji četrtini, v kateri so prišli do prvega vodstva s 73:71 in ga nato povišali na 95:80 ob začetku zadnjega dela. Jae Crowder je za zmagovalce dodal 24 točk, center Al Horford pa 21 točk, 10 podaj in devet skokov. V ekipi iz ameriške prestolnice je Bradley Beal zbral 27 točk, John Wall pa 20 točk in 16 asistenc. "Ta zmaga je plod ekipnega dela, izjemne predanosti vseh, vsi so prispevali, da smo slavili, čeprav nam na začetku ni šlo ... Zame ni bilo lahko, toda košarka poganja moje življenje naprej. Za svojo sestro sem naredil, kar sem lahko, in tudi naprej bom ohranjal njen spomin. Težko je bilo, toda to je končnica in odločen sem bil, da zaigram," je pojasnil Thomas. Trener Brad Stevens mu je sicer predlagal, da ne bi igral. "Obenem sem ostal brez zoba. Najbolj me moti, ker težko govorim, jezik mi gre prav skozi luknjo. Včasih sem se na ta račun šalil s soigralci, sedaj pa je to doletelo mene in upam, da bom kmalu dobil nadomestni zob," je dodal Thomas.

V Los Angelesu je slavila gostujoča zasedba. Derrick Favors ni bil v prvi peterki Utaha, vendar je po težavah Rudyja Goberta zaradi osebnih napak uspešno nadomestil vrzel in dosegel 17 točk ter ujel 11 žog. Gordon Hayward je prispeval 26 točk za ekipo Jazz, ki se je od tekmecev odlepila v tretji četrtini in pet minut in pol pred koncem povedla s 96:80. J.J. Redick je s trojko sicer znižal zaostanek domačih na 90:98, vendar se gostiteljem v zadnjih treh minutah in pol ni uspelo še bolj približati. Utah je tako prvič po letu 2010 napredoval v končnici. V ekipi Clippers je bil najuspešnejši DeAndre Jordan s 24 točkami in 17 skoki ter je na vseh sedmih tekmah v tej seriji dosegel dvojni dvojček.

Izidi končnice:

2. krog vzhoda:

Boston Celtics - Washington Wizards 123:111

- Boston vodi z 1:0 v zmagah

1. kroga zahoda:

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 91:104

- Utah v 2. krog s 4:3 v zmagah.