Junak leta Goran Dragić: Mi Slovenci bi morali biti bolj povezan narod, bolj bi morali držati skupaj

Zdaj, ko že z distance cenimo veličino tega uspeha športnikov in še bolj pomena sporočil, ki so jih dali celotni naciji, je šla novinarka Sanja Modrić za rubriko 24UR Fokus v Ameriko, h kapetanu te zgodbe. Goran Dragić se za nocojšnji Fokus spominja celotne palete občutkov in misli z evropskega prvenstva. Nocoj bo še enkrat več dokazal, da je pravi vodja, ki se zaveda svoje odgovornosti. Starši so ga naučili, pravi Dragić, in tudi takrat na prvenstvu so se vsi tega zavedali in prav je, da se tega zavedajo vsi in vedno - da nacionalnost, rasa, vera ... niso pomembni. In da je pomembno le to, ali si dober človek ali ne.



Tudi sicer so sporočila te slovenske zmage na evropskem prvenstvu sporočila o strpnosti, solidarnost, pomenu reka "vsi za enega, eden za vse", o požrtvovalnosti; pa da nas ne sme biti strah neuspeha in padcev, ampak samo tega, da ne bi dali od sebe vsega, kar lahko damo. Sporočila, ki nagovarjajo vsakega od nas. Vse to se je namreč Slovenija lahko učila, ko je gledala svoje košarkarje, kako so postajali in postali evropski prvaki.

Ali, kot je na vprašanje 24UR Fokus, kaj bi se Slovenija lahko naučila iz zgodbe evropskega prvenstva, odgovoril Dragić: "Mi Slovenci bi morali biti bolj povezan narod, bolj bi morali držati skupaj. Da ko nam je težko, pomagamo eden drugemu. In ko nam gre dobro, da se veselimo skupaj."