Jureta Zdovca so hrvaški mediji že 'ustoličili' za trenerja Cedevite

Vodstvo košarkarskega kluba Cedevita je ob koncu sezone odslovilo dosedanjega trenerja, nekdanjega hrvaškega reprezentanta, Veljka Mršiča in se podalo v iskanje novega stratega. Hrvaški mediji pišejo, da je odločitev padla na Jureta Zdovca, ki naj bi sedel na klop za naslednji dve leti, zagrebški klub pa te novice še ni uradno potrdil. Med kandidati za trenerja naj bi bilo tudi Aleksandar Džikić, Dražen Anzulović in Slobodan Subotić. Zanimivo je, da je Cedevita je v finalu hrvaškega državnega prvenstva premagala Cibono in osvojila naslov.

Zdovc je nazadnje sedel na klopi grškega moštva AEK, vendar sta klubi in trener sporazumno prekinila pogodbo še pred koncem sezone. Nekdanji slovenski selektor je že deloval na Hrvaškem, pred leti je vodil moštvo Splita in takrat osvojil pokalno lovoriko, sicer pa je deloval tudi v Turčiji, Rusiji in seveda v Sloveniji (Krka, Slovan, Olimpija).