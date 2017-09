PRENOS V ŽIVO: Zlati košarkarji kmalu na Kongresnem trgu, žur do jutranjih ur se lahko prične

Slovenski košarkarji so z manjšo zamudo, okrog 19. ure, pristali na brniškem letališču, kjer jih je pričakala večja skupina navijačev. Kljub veliki utrujenosti so kapetan Goran Dragić in druščina nazorno pokazali, kako veliko jim pomeni množična podpora. Zadnje atome moči za nepozabno rajanje pa so zlati fantje prihranili za zaključni žur na Kongresnem trgu, ki ga lahko spremljate v živo na Kanalu A in spletnem portalu 24ur.com.