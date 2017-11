Kanal A in VOYO: Evropski prvaki tudi proti 'odpisanim' Belorusom s 'popolno mobilizacijo'

Klemen Prepelič bo eden ključnih slovenskih mož v kvalifikacijah za SP. (Foto: Damjan Žibert)

Nocoj bodo lahko gledalci v Stožicah pozdravili sedem evropskih prvakov: Žigo Dimca, Vlatka Čančarja, Klemna Prepeliča, Jako Blažiča, Matica Rebca, Sašo Zagorca in novega kapetana izbrane vrste Gašperja Vidmarja.

Na svetovno prvenstvo se bodo uvrstile prve tri ekipe iz nove skupine, na 32-članskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem pa bo zgolj dvanajst ekip iz Evrope.

Zaradi klubskih obveznosti v ligi NBA bo manjkal MVP evropskega prvenstva Goran Dragić, zaradi sporov v evropski košarki pa se reprezentančnih obveznosti ne smejo udeležiti Luka Dončić, Edo Murić, Aleksej Nikolić in Anthony Randolph, ki pa je itak poškodovan. Če je novi selektor Rado Trifunović že nekaj časa vedel, da slednji ne bodo prišli v poštev, pa je novo slabo novico izvedel v nedeljo popoldan. Vodstvo Evrolige je namreč zaostrilo spor s Fibo in v zadnjem trenutku klubom, ki sodelujejo v Evroligi, priporočilo, da igralcem ne dovolijo odhoda v reprezentance. Tako je Slovenija v zadnjem trenutku ostala brez Eda Murića, ki mu je njegov Anadolu Efes predhodno sicer dovolil odhod v Slovenijo, Jurija Macure, ki nastopa za špansko Baskonio in ki je že pripotoval v Slovenijo, ter Zorana Dragića, ki je postal novi soigralec Murića v Turčiji.





Jaka Blažič (Foto: Damjan Žibert)

Selektor Trifunović je odsotnosti sprejel z obžalovanjem, a hkrati poudarja, da je ves čas pričakoval, da se bo zgodilo nekaj takega, zato je imel vseskozi pripravljen rezervni načrt.

Slovenija se bo v skupini A pomerila z reprezentancami Črne gore, Belorusije in Španije. Naša skupina se bo v drugem delu kvalifikacij srečala s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in Švedske. Na SP se uvrstijo prvo, drugo in tretjeuvrščena ekipa skupine drugega dela kvalifikacijskega obdobja, oziroma dvanajst reprezentanc iz evropskega dela kvalifikacij.

"Imamo ekipo, kakršno imamo, in zame je to najboljša ekipa na svetu," pravi Trifunović. "Mislim, da nismo v tako slabem položaju. Druge reprezentance imajo precej hujše težave, saj na primer Španija, s katero se bomo merili v nedeljo v Burgosu, nima v postavi niti enega košarkarja z zadnjega evropskega prvenstva." "Vsi naši igralci imajo vidne vloge v klubih, večina jih pozna sistem dela Igorja Kokoškova in od tega ne bomo veliko odstopali. Nimamo sicer Gorana Dragića, ki je bil vodja reprezentance na evropskem prvenstvu, imamo pa dovolj drugih kakovostnih igralcev, s katerimi lahko odkrito startamo na dve zmagi. Poleg štirih točk si želimo ustvariti vzdušje in energijo, ki je to ekipo krasila na evropskem prvenstvu," dodaja Trifunović.





Gašper Vidmar in Rado Trifunović (Foto: Damjan Žibert)

Kapetanski trak bo ob odsotnosti Gorana Dragića nosil Gašper Vidmar, ki je po evropskem prvenstvu sicer napovedal reprezentančno upokojitev, a se je nato po pogovoru s selektorjem hitro premislil.

Prvo tekmo kvalifikacijskega ciklusa za nastop na SP med Slovenijo in Belorusijo bomo od 20. ure prenašali na Kanalu A in VOYO.

"V bistvu me ni bilo treba veliko prepričevati. Lepo je spet videti vse te fante, s katerimi smo bili dva meseca odlična 'klapa'. Vedno sem z veseljem in ponosom igral za Slovenijo in tudi zdaj bom skušal po najboljših močeh pomagati, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo," pravi Vidmar.