Kanal A in VOYO: Sijajna Nika Barič napoveduje igro na zmago proti Grčiji

Slovenske košarkarice so po tesnem porazu s favorizirano Francijo še bolj odločne, da si z današnjo morebitno zmago nad Grčijo odprejo lepe možnosti za nadaljevanje evropskega prvenstva na Češkem. Varovanke Damirja Grgića so na uvodnem dvoboju pred izjemnimi navijači v legendarni praški dvorani Kralovka navdušile s pristopom in neustrašno igro, ki je Francozinjam pošteno nagnala strah v kosti, saj pred tekmo niti same verjetno niso verjele, da bi se jim srčne Slovenke lahko enakovredno postavile po robu.





Izjemna Nika Barič je bila z 18 točkami prva strelka slovenske izbrane vrste na uvodni preizkušnji evropskega prvenstva proti Franciji. (Foto: Twitter)

Sijajna organizatorka igre Nika Barić je z nekaterimi posamičnimi vložki popolnoma osmešila svoje tekmice, Eva Lisec je "kraljevala" pod obročema in se ob pomoči izkušene Sandre Piršič ter naturalizirane Američanke Shante Marie Evans enakovredno kosala z višjimi in fizično močnejšimi francoskimi igralkami. Rebeka Abramovič, kapetanka Maja Erkić, Teja Oblak in Živa Zdolšek so opravile odličen posel v obrambi, toda vse to ni bilo dovolj za morebitno presenečenje. Nekaj zapravljenih napadov in spornih sodniških odločitev v sami končnici tekme so jeziček na tehtnici nagnile na francosko stran, toda danes je že nova priložnost za "ranjene" Slovenke.



Kot je po koncu srečanja s Celine Dumerc in druščino dejal slovenski selektor Damir Grgić, so lahko njegove varovanke ponosne na prikazano igro in odnos do reprezentančnega dresa. "Dejstvo je, da nas čaka odločilna tekma proti Grčiji in tedaj moramo pokazati pravi obraz. Velika zahvala gre našim izjemnim navijačem, ki so pripravili fantastično vzdušje, zaradi česa je te dni v Pragi lepo biti Slovenec," je po razburljivi uvodni tekmi letošnjega evropskega prvenstva dejal 38-letni Trboveljčan na slovenski klopi. Trenutno stanje v zelo zahtevni skupini C je po nepričakovanem porazu aktualnih evropskih prvakinj Srbkinj proti Grčiji še bolj zapleteno. Zato je današnja zmaga proti Grčiji preprosto obvezna.





Slovenski navijači so z bučno podporo s tribun legendarni praški dvorani Kralovka popolnoma preglasili francoske. (Foto: Twitter)

Prva strelka naše reprezentance proti Franciji Nika Barič, ki se je ustavila pri 18 točkah, verjame, da je s soigralkami zmožna ponoviti odlično igro s prvega obračuna. "Dokazale smo, da lahko igramo proti vsem reprezentancam v Evropi, zato bomo naslednjo tekmo proti Grkinjam igrale na vso moč in skušale zmagati. Vsa čast navijačem na tribunah. Meni se je zgodilo prvič v karieri, da je cela dvorana vseh 40 minut navijala za nas. Bilo je enkratno in res hvala vsem," je pred obračunom za "biti ali ne biti" optimistična Baričeva.



Prenos med Slovenijo in Grčijo si lahko na Kanalu A in VOYO ogledate od 17:40 dalje.