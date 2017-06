Kanal A in VOYO: Ura resnice za Slovenke na zgodovinski prvi tekmi EP

Slovenske košarkarice so z izvrstnimi igrami v kvalifikaciji storile nekaj, česar jim doslej v zgodovini samostojne Slovenije še ni uspelo: pod vodstvom selektorja Damirja Grgića so se uvrstile na evropsko prvenstvo, prva tekma pa Slovenke v Pragi čaka v petek zvečer. Zgodovinski večer bodo poskušale Grgiću in varovankam pokvariti Francozinje, ene najmočnejših na letošnjem prvenstvu, ki se lahko v naši skupini C pohvalijo s srebrnim odličjem z zadnjih dveh prvenstev in s polfinalnim nastopom na OI v Riu de Janeiru. Pred tekmama z Grkinjami in Srbkinjami, aktualnimi evropskimi prvakinjami, je torej najprej na sporedu uvodni obračun s Francijo, pred katerim je Grgić varovankam namenil tudi malce bolj sproščen urnik z obveznim ogledom Prage. "Odločili smo se, da imamo en trening, imamo še dva sestanka pred samim treningom, tako da smo danes zjutraj (četrtek zjutraj, op. a.) izkoristili za sprehod po Pragi, da še malo dvignemo vzdušje v ekipi," je za 24UR v češki prestolnici povedal Grgić, ki je bil zadovoljen z videnim na enem zadnjih treningov: "Mislim, da smo se že 'naštimali', da so pogoji v hotelu normalni, dvorana vidimo, da je v redu, vzdušje je zelo dobro, reprezentance so vse prišle, čuti se tista pozitivna nervoza in prav je tako. Zaenkrat je vse pod nadzorom."

Na EP bo nastopalo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Iz skupinskega dela v izločilne boje četrtfinala direktno napreduje le prvouvrščena ekipa, druga in tretja pa se bosta za preboj med osem najboljših ekip pomerili v dodatni tekmi z drugo oziroma tretjeuvrščeno ekipo iz skupine D. Slovenke morajo premagati eno od tekmic, da dobijo možnost za nadaljevanje eurobasketa, saj le zadnja reprezentanca v skupini zaključi z nastopi že po prvem delu tekmovanja. O kolajnah na Češkem bodo verjetno odločale reprezentance, ki že vrsto let krojijo svetovni in evropski vrh. Poleg Američank, ki so nesporne vladarice ženske košarke, so to Španke, srebrne z olimpijskih iger 2016 in svetovnega prvenstva 2014, ter Srbkinje in Francozinje, ki so tudi v Riu de Janeiru igrale v polfinalu. V širši krog favoritinj nato sodijo še Čehinje, Rusinje, Turkinje in Ukrajinke. Slovenija je na stavnicah presenetljivo visoko; uvrščena je na 9. mesto.

EP v košarki, prvi krog (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.00):

Skupina C

Ob 20.00:

Slovenija ‒ Francija -:-* (-:-, -:-, -:-, -:-)