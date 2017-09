NORO: Slovenija je ekipa: brez Dončića in Dragića v zadnjih minutah junaki strli odpor Srbov za evropski naslov.

Povratek slovenskih reprezentantov v domovino bomo v ponedeljek prenašali na 24ur.com in Kanalu A. Začnemo že s pristankom na letališču Jožeta Pučnika, sledi seveda tudi slavnostni sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Slovenski košarkarji so si že priigrali zgodovinsko prvo medaljo, prav zdaj pa v Carigradu lovijo zgodovinski prvi naslov Slovenije v ekipnih športih.

Slovenci so tekmo začeli v slogu predstav iz Carigrada, z zadeto trojko Eda Murića, kar je #mojtimu prineslo prvo vodstvo na tekmi s 3:2. Murić je dosegel tudi naslednji točki Slovenije, na drugi strani pa je vrnil Ognjen Kuzmić, Slovenijo pa je v vodstvo s tremi točkami popeljal Luka Dončić. S štirimi točkami so na drugi strani odgovorili Srbi in se dokopali do drugega vodstva na tekmi z 8:7. Srbi so odlično igrali v napadalnih akcijah, ko je govora o metih za dve točke (6/7) in dobre štiri minute do konca prve četrtine povedli s 14:11. S košem Bogdanovića pa so Srbi po sedmih minutah in 10 sekundah igre povedli s petimi točkami razlike (18:13). Z noro trojko z devetih metrov ali več pa je po minuti odmora na zahtevo slovenskega selektorja Igorja Kokoškova odgovoril Klemen Prepelič. Po dveh akcijah Slovenije, kjer nista bili dosojeni osebni napaki nad košarkarjema #mojtima, se Srbiji vendarle ni uspelo odlepiti, je pa kapetan Goran Dragić z izjemno hitrim protinapadom znižal na 20:22 dobre pol minute pred koncem prve četrtine. Prav s tem izidom se je četrtina tudi zaključila. V prvih desetih minutah Slovenci niso prikazali tako dobrega meta z razdalje kot proti Španiji in Latviji, za tri točke so namreč metali zgolj 2/8.

Bistveno bolje, kot se je zaključila prva, se je nadaljevala druga. Anthony 'Tonček' Randolph je zadel tri proste mete, Dragić pa še zaključil protinapad in Slovenija je povedla s 25:22. Tudi Slovenija je strnila vrste v obrambi in po hitrem protinapadu Luke Dončića v 14. minuti tekme povedla s štirimi točkami razlikami (32:28). Vodstvo je s košem s polrazdalje v naslednji slovenski akciji povišal na plus šest .Srbi so v nadaljevanju četrtine zapravili še dva meta z razdalje, na drugi strani pa je s črte prostih metov srbski koš pridno polnil kapetan Dragić in popeljal Slovenijo v vodstvo z desetimi točkami (38:28). Sledila je nova trojka Prepeliča ter še dva uspešno izvedena prosta meta Dragića za vodstvo Slovenije s 43:32. Z delnim izidom 6:0 so se Srbi hitro približali na vsega pet točk zaostanka, potem ko sta koš ter dodatni prosti met in trojko prispevala Vladimir Lučić in Marko Gudurić. Kokoškov je tako 3:39 do konca polčasa zahteval minuto odmora. S tremi prostimi meti so se izbranci Igorja Kokoškova znova uspeli nekoliko odlepiti in povedli za osem točk 46:38. Ob zaključku prvega polčasa pa je na sceno stopil Goran Dragić, ki je najprej zadel dve zaporedni trojki, nato še met s polrazdalje in tako ob razigranih Srbih poskrbel za lepo prednost Slovenije pred začetkom drugega polčasa (56:47). Velja izpostaviti, da je po prvih 20 minutah igre Dragić dosegel kar 26 točk. 12 jih je dodal Klemen Prepelič, osem pa Luka Dončić.

Drugi polčas se bolje praktično ne bi mogel začeti: Slovenija je z odličnim kroženjem žoge zadela preko Dragića za tri točke v zadnji sekundi napada, nato pa je na drugi strani silovito zabil še Gašper Vidmar (61:49). Srbi se v lovu na najžlahtnejše odličje na prvenstvu niso predali in se z delnim izidom 4:0 znova približali slovenski izbrani vrsti. Slovencem se je v napadu v naslednjih dveh minutah zaustavil, voz pa je kapetansko še enkrat več povlekel Dragić, ko je v 24. minuti tekme vknjižil še neverjetno 31. točko za vodstvo Slovenije 63:53. Nato je sledil koš Vasilja Micića ter dva prosta meta Mačvana, vzdušje v slovenski reprezentanci pa je skazila še poškodba gležnja Luke Dončića. Srbi so se tako po košu Štimca slabe tri minute do konca tretje četrtine približali na vsega dve točki zaostanka (61:63), sledila je minuta odmora na zahtevo Kokoškova. Po minuti odmora so slovenski košarkarji strnili svoje vrste in s košem Randolpha, odličnim prodorom Dragića in še dvema zadetima prostima metoma Prepeliča znova malce lažje zadihali (69:61). Bogdan Bogdanović je s trojko preko roke Prepeliča 16 sekund pred iztekom tretje četrtine približal Srbe na 67:69, nato pa je Dragić v zadnjem napadu v tretjem delu izsilil osebno napako Štimca ter zadel še dva prosta meta za vodstvo Slovenije po 30 minutah z 71:67.

Zadnja četrtina se ni začela najbolje za Slovenijo, saj je Randolph zgrešil met za tri točke, nato pa se je z žogo zapletel še Dragić. Na srečo so po 50 sekundah igre Slovenci odigrali odlično obrambo, Guduriću pa ni preostalo drugega kot, da naredi osebno napako, ki so jo sodniki označili kot nešportno. Aleksej Nikolić je to znal kaznovati z dvema zadetima prostima metoma, Jaka Blažič pa je dodal še koš za vodstvo Slovencev 75:67. A Srbi so tako kot že velikokrat poprej znova našli recept, da se približajo na vsega tri točke zaostanka (74:77). Po novi grdo zgrešeni trojki Dragića in zadetem metu Vladimirja Lučića so se Srbi približali na zelo nevarnih 76:77. Še eno noro trojko na tekmi je zadel Prepelič ter Slovence vrnil v vodstvo z 80:78. A kaj ko je na drugi strani s košem s težkega položaja odgovoril Milan Mačvan in izenačil na 80:80. Po novem uspešnem prodoru Bogdanovića in njegovi 22 točki na tekmi pa je Srbija povedla za dve točki (82:80). Slovenija se je vrnila z dvema prostima metoma Randolpha, nato pa sta sledili dve strogo dosojeni osebni napaki v slovensko škodo. Na srečo Kuzmić dveh prostih metov ni znal zadeti, na drugi strani pa je štafetno palico ob utrujenemu Dragiću prevzel Prepelič in z metom s polrazdalje povedel Slovenijo do vodstva s 84:82. Sledilo pa je praktično neverjetno nadaljevanje Slovenije. Randolph je zadel koš iz izjemno težkega položaja, nato pa je zgrešil dodaten prosti met. Na drugi strani je sledila odlična obramba Vidmarja, ki je prilepil blokado Bogdanoviću, na drugi strani pa je Prepelič imel na volja tri proste mete. Enega je zgrešil, dva pa zadel, Slovenija pa je dobro minuto do konca tekme povedla z 88:82. Nato je Bogdanović zgrešil met za tri točke, na drugi strani pa je Blažič zadel prosti met za NASLOV EVROPSKIH PRVAKOV (93:85).

Evropsko prvenstvo v košarki, finale (prenos na Kanalu A in VOYO):

Slovenija – Srbija 93:85 (20:22,36:25, 15:20, 22:18)