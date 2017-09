FOTO in VIDEO: 51 točk bratov Gasol dovolj za španski bron na Eurobasketu 2017

Sprejem slovenskih junakov (nemudoma po pristanku na letališču) bomo v ponedeljek prenašali tako na 24ur.com kot Kanalu A.

Španci so bolje vstopili v tekmo, potem ko so na krilih Marca Gasola dominirali pod obema obročema. Po dveh zadetih prostih metih Sergia Rodrigueza so po sedmih minutah igre povedli že s 15:7. Prednost v prvi četrtini je Furia z desetimi točkami M. Gasola zlahka zadržala in na prvi odmor odšla z razliko + 8 (21:13). Na drugi strani je pri Rusih vnovič blestel Aleksej Šved z osmimi točkami.

Prvič so se Španci do dvomestne prednosti (28:17) dokopali v 13. minuti tekme, ko je trojko zadel Rodriguez. Furia je še naprej dokazovala, da ima eno najboljših obramb na prvenstvu, z drugo trojko Španije, ki jo je prispeval Juancho Hernangomez, pa so košarkarji z Iberskega polotoka povedli že s 14 točkami razlike. Po polaganju Paua Gasola pa je na semaforju dvorane Sinan Erdem pisalo že 42:25 v korist Špancev. Črn ruski niz je s trojko v naslednjem napadu le uspel prekiniti Andrej Voroncevič. Na odmor med polčasoma so na koncu Španci odšli z visokimi 17 točkami prednosti (45:28).

Rusi so še enkrat več drugi polčas začeli precej bolje kot prvega in s petimi zaporednimi točkami Voronceviča znižali na 33:45, nato pa je na sceno znova stopil Marc Gasol in povlekel španski voz do nove visoke prednosti z 17 točkami (54:37). V 25. minuti je na svojem kontu imel že 17 točk. Marc Gasol je še naprej pridno polnil mrežo Rusov in Špance v 27. minuti tekme pripeljal do 60. točke, toda Rusi se niso predali in z delnim izidom 9:2 znižali zaostanek na 'le' 10 točk (62:52), na odmor pred zadnjimi minutami pa je Zbornaja komanda odšla z -11 (55:66).

Prvič po daljšem času so se Rusi na začetku zadnje četrtine približali na enomesten zaostanek in napovedali zanimivo končnico tekme. Po trojki Jevgenija Baburina so osem minut do konca tekme znižali celo na 60:68. Špance je v nadaljevanju v udobnem vodstvu držal Pau Gasol, a vse bolj razpoloženi Rusi so se s trojko Dmitrija Kulagina približali na vsega pet točk zaostanka (71:76). Selektorju Španije Sergiu Scariolu ni preostalo drugega, kot da vzame minuto odmora. Ta Furii sicer ni pomagala, saj so se prek Vitalija Fridzona Rusi približali na zgolj tri točke, po trojki Andreja Zubkova pa na vsega dve točki zaostanka (78:76). Toda nato je sledil odgovor izkušenih bratov Gasol, ki sta povlekla španski voz za nekoliko lažje dihanje pred zadnjima dvema minutama (83:76). Rusi so nato pri zaostanku z 79:83 imeli krasno priložnost, da se povsem približajo, a je Fridzon neoviran zgrešil met za tri točke. Španci so nato minuto pred koncem uspeli zbežati na varnih 89:79. Na koncu je Furia s skupno kar 51 točkami bratov Gasol slavila z 93:85. To je pomenilo, da je Španija osvojila še deveto medaljo na zadnjih desetih evropskih prvenstvih.

Eurobasket, tekma za 3. mesto:

Španija – Rusija 93:85 (21:13, 24;15, 21;27, 27:30)

P. Gasol 26, M. Gasol 25, Rodriguez 16; Šved 18, Mozgov 14