VIDEO: Katanec po opravljenih treningih zadovoljen, a opozarja: Če ne bomo na njihovem nivoju, nas bodo pohodili

"Vse je v redu. Na prvih treningih sicer nekaj fantov ni vadilo, zdaj pa smo kompletni. Priprave potekajo normalno in brez posebnosti. Čaka nas še par treningov do tekme, imamo še nekaj stvari za doreči, da bodo fantje vse vedeli. Nogomet pa je nepredvidljiv, upam, da bodo fantje v dobri formi, da se bo na Škotskem dobro razpletlo," je dejal Katanec in izpostavil, kaj jih še čaka do tekme. "Moramo biti kompaktni, borbeni, na takšni ravni kot Škoti. Če ne bomo na tem nivoju, nas bodo pohodili. Res mi ni jasno, kako so izgubili dve tekmi z 0:3. Mi moramo biti izredno pametni, osredotočeni. Če bomo zamujali s podajami, bodo oni agresivni, prihajali dva na enega, tri na enega. Fante na to pripravljamo," je povedal selektor in nadaljeval tudi o tem, kaj mora sam postoriti.

Srečko Katanec pričakuje zahtevno tekmo, saj Škoti igrajo zelo agresivno. Tudi ni povsem prepričan, kako so lahko Škoti izgubili dve tekmi z 0:3, saj ne igrajo slabo. (Foto: Damjan Žibert)

"Jaz moram skozi te tri treninge oziroma dva resna ugotoviti, kdo bo igral na katerem mestu, koliko časa in zakaj. Treba je pripraviti teh 14, 15 fantov, da lahko odgovorijo na zahteve določene tekme. Potem pa v boj," je pojasnil Katanec, ki pravi, da ob vsem, na kar se pripravljajo, se pojavi še sodniški kriterij. "Vemo, kaj se dogaja. Včasih se enega s prstom dotakneš in je prekršek, drugič narediš 'bodycheck', pa ni nič," meni selektor. Prijateljske tekme Škotske in Kanade selektor ni gledal (1:1), češ da s prijateljskih tekem ne izve prav veliko oziroma ne dobi pravih informacij. Te pa že ima s prejšnjih kvalifikacijskih tekem. "Škoti so dobra, borbena ekipa, nimajo pa točk. Te bodo iskali, ne preostane jim nič drugega. Mi se bomo poskušali postaviti tako, da bomo najbolje odgovorili na njihovo igro," pravi Katanec ter dodaja, da morajo biti fantje pripravljeni tudi na kakšno presenečenje s škotske strani. "Poklicali so 30 igralcev, s Slovaško so igrali z eno postavo, proti Angliji je bilo sedem novih. Na to morajo biti tudi fantje pripravljeni. Če bo dal njihov selektor znova pet novih v igro, morajo fantje biti sposobni to brati. Na stadionu bo namreč 50.000 ljudi in bo komunikacija posledično praktično nična. Zato je zelo pomembno, na kašni ravni kdo igra oziroma ne igra, kdo je v pravem ritmu, kdo ne. Morajo znati brati igro," je zaključil Katanec.